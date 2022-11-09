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Антонов заявил о почти парализованном политическом диалоге России и США

Посол Антонов: доверие в политическом диалоге между Россией и США подорвано
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Доверие в политическом диалоге между Россией и США подорвано. Также обрушено сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 9 ноября.

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«Российско-американский политический диалог — на беспрецедентно низкой отметке. Его можно считать почти парализованным. Доверие подорвано. Обрушено сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем», — рассказал посол «РИА Новости».

По словам Антонова, из-за действий со стороны США была заблокирована работа российского посольства с органами исполнительной власти в стране.

Теперь Госдепартамент предпочитает контактировать с дипломатами из РФ только посредством телефонных разговоров и электронной почты, очные встречи с представителями Белого дома минимизированы.

Однако, отметил Антонов, РФ считает важным сохранение открытыми каналов коммуникации для предотвращения конфронтации между странами.

4 ноября посол рассказывал, что объективные причины и отсутствие виз с американской стороны приводят к тому, что персонал российских консульских учреждений в США сокращается.

В середине октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков напомнил Вашингтону о принципе зеркальности в случае любых дальнейших сокращений численности дипломатов посольства РФ. Данный принцип является константой, которую должны всегда иметь в виду в США, когда у американских властей возникает соблазн предпринять что-нибудь еще, что могло бы, по их мнению, «усилить давление на Москву».

В конце октября в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не намерен первым начинать возможный диалог с Путиным на предстоящем саммите G20.

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