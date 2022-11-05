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Антонов рассказал о сокращении персонала РФ в консульских учреждениях США
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Антонов рассказал о сокращении персонала РФ в консульских учреждениях США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Объективные причины и отсутствие виз с американской стороны приводят к тому, что персонал российских консульских учреждений в США сокращается, рассказал 4 ноября посол РФ Анатолий Антонов в ходе рабочей поездки в Калифорнию.

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«Да. Объективно. Потому что люди уезжают, заканчиваются командировки, а виз нам не дают. Американцы соглашаются на приезд сюда наших сотрудников в случае получения соответствующей визы для себя. У нас в свое время была установлена цифра, что американское посольство в Москве и мы, двусторонние представительства, то есть это Хьюстон и Нью-Йорк, имеют право заполнить 455 человек. Но американцы этого не делают и не хотят», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Антонова, так происходит оттого, что США были заинтересованы в работе тысяч сотрудников местного персонала на интересы США. Им не нужно было такое количество людей. МИД России при отправке сотрудников в командировку исходит из других требований и условий.

«Они ввели принцип: через три года каждый [дипломат] должен уехать. Но это их система. У нас система другая, у нас [сроки командировок составляют] 4–5 лет, и так работает кадровый департамент [МИД]. <...> Они просто так не дают нам ни одной визы. Наше предложение заключается в том, чтобы определить в посольстве какие-то категории сотрудников, которые должны быть освобождены от взаимных увязок, к примеру врачи. Раньше была проблема учителей, ее, слава Богу, решили. Но у нас пока не получается решить эти. И одна из этих причин в том, что нет диалога», — пояснил посол Антонов.

Доказательством тому — заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса 1 ноября о том, что контактов РФ и США на полях саммита G20 не ожидается. А 25 октября в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден не намерен первым начинать возможный диалог с Путиным на предстоящем саммите G20.

14 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков напомнил Вашингтону о принципе зеркальности в случае любых дальнейших сокращений численности дипломатов посольства РФ. Данный принцип является константой, которую должны всегда иметь в виду в США, когда у американских властей возникает соблазн предпринять что-нибудь еще, что могло бы, по их мнению, «усилить давление на Москву».

30 сентября стало известно, что неизвестные облили красной краской консульство России в Нью-Йорке. При этом правоохранительные органы США устранились от обеспечения безопасности загранучреждения.

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