РФ предупредила США о принципе зеркальности в вопросе численности дипломатов

Вашингтон не должен забывать о принципе зеркальности в случае любых дальнейших сокращений численности дипломатов посольства России в США. Об этом заявил 14 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Пока функционирует российская дипмиссия, мы вопрос этот при возможности в контактах с американцами по разным линиям отрабатываем. Напоминая им, в том числе о том, что принцип взаимности, зеркальности, неизбежность ответа на разного рода провокации никто не отменял», — сообщил дипломат журналистам.

Как отметил Рябков, данный принцип является константой, которую должны всегда иметь в виду в США, когда у американских властей возникает соблазн предпринять что-нибудь еще, что могло бы, по их мнению, «усилить давление на Москву».

30 сентября стало известно, что неизвестные облили красной краской консульство России в Нью-Йорке. При этом правоохранительные органы США устранились от обеспечения безопасности загранучреждения.

17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что высылка из западных стран российских дипломатов стала хамством и остервенелостью. Как он отметил, западные страны действуют по указке США. Российские диппредставительства в странах Запада продолжают работу, но страны аккредитации им перекрывают все каналы связи. Приоритеты МИД России будут направлены в пользу ускоренного развития отношений со странами, которые уважают принципы устава ООН, заключил министр.

25 апреля заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что блокирование счетов российской дипмиссии в США является безобразием, и продолжают постоянно контактировать с Вашингтоном по данному вопросу. При этом, как указал дипломат, подобное положение, когда взаимные препятствия в работе будут у обеих стран, не было бы ни в чьих интересах.

В тот же день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что США не вернут России отнятую дипломатическую собственность. Он также рассказал, что счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.

23 марта МИД России передал посольству США ноту со списком американских дипломатов, объявленных персонами нон грата в ответ на высылку российских сотрудников постпредства при ООН. В ведомстве предупредили американскую сторону, что «предпринимаемые против России враждебные действия получат решительный и твердый отпор».

28 февраля тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила об обвинении российских дипломатов при ООН в шпионаже и уточнила, что они будут высланы из страны. Речь шла о 12 россиянах.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что Соединенные Штаты постоянно используют в качестве предлога для высылки дипломатов обвинения в разведдеятельности. Данный шаг был воспринят как грубое нарушение обязательств по соглашению о принимающей стране и очередной враждебный выпад в сторону России, отметил он.