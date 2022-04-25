МИД РФ контактирует с Вашингтоном по вопросу блокировки счетов дипмиссии России

В Москве считают, что блокирование счетов российской дипмиссии в США является безобразием, и продолжают постоянно контактировать с Вашингтоном по данному вопросу. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов 25 апреля.

«Это безобразие полное. Насчет введения ответных мер — посмотрим. Если они в итоге не дадут нашим посольству и загранучреждениям нормально работать, соответственно, и США не смогут работать нормально здесь», — сказал Иванов «РИА Новости», комментируя ситуацию.

При этом, как указал дипломат, подобное положение, когда взаимные препятствия в работе будут у обеих стран, не было бы ни в чьих интересах.

Ранее в этот день российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность в том, что США не вернут России отнятую дипломатическую собственность. Он также рассказал, что счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя возможность возвращения Вашингтоном российской дипсобственности, заявил, что США уже давно не живут по нормам международного права, поэтому для них не существует никаких обязательств.

Ранее, 14 апреля, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, называя условия отмены Белым домом санкций против РФ, заявил, что Соединенные Штаты будут готовы обсудить такую возможность в том случае, если Москва и Киев достигнут договоренностей в ходе переговоров.

5 апреля стало известно, что минфин США запретил проводить долларовые платежи по суверенному долгу России в американских банках. В результате Минфин РФ впервые исполнил обязательства по еврооблигациям в рублях в размере $649,2 млн, но иностранный банк-корреспондент не принял выплаты. Это может грозить России техническим дефолтом.

В конце декабря 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипсобственности.

В 2016 году администрация экс-президента США Барака Обамы приняла пакет антироссийских санкций, после чего Соединенные Штаты, в частности, закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Также в Белом доме приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств РФ в Сан-Франциско и Сиэтле, а также торгпредства России в Вашингтоне. Москва ответила на эти шаги контрмерами.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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