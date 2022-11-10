В США испугались возможного испытания Россией ядерной торпеды

Вашингтон считает, что Россия якобы готовится испытать ядерную торпеду. Об этом 10 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«США в последние недели наблюдали, как российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой торпеды с ядерной силовой установкой», — говорится в материале.

Отмечается, что испытание торпеды, вероятно, привело бы к еще большему обострению напряженности в отношениях между Россией и США.

По словам американского чиновника, среди кораблей была замечена атомная подлодка «Белгород» с беспилотными подводными аппаратами «Посейдон» на борту. При этом сообщается, что корабли вернулись в порт, не проведя испытаний.

Американская сторона опасается, что Россия может попытаться снова испытать торпеду, однако могут возникнуть сложности с тем, что скоро вода в районе испытаний начнет покрываться льдом. Вашингтон, говорится в статье, исключает взрыв ядерного устройства во время испытаний, в то же время высказывается опасение по поводу того, что потенциальная опасность будет исходить от возможной неисправности ядерной двигательной установки.

Накануне в журнале российского Министерства обороны «Военная мысль» появилась информация о том, что США работают над созданием средств нейтрализации ядерного потенциала РФ. Также отмечалось, что США в долгосрочной перспективе рассчитывают создать высокоэффективные огневые системы, работающие по принципу разведывательного ударного комплекса, а также использовать направленную энергию в производстве оружия.

Как заявил 7 ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Вашингтон считает важным сохранять каналы диалога с Россией на фоне напряженности. Заявление прозвучало спустя два дня после того, как генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил серьезное отношение НАТО к возможности применения Россией ядерного оружия на Украине.

Ранее, 15 октября, японское издание Yahoo News Japan написало, что Вашингтону нечего противопоставить российской ядерной торпеде «Посейдон». Военный эксперт Кадзухико Иноуэ рассказал изданию, что особенности «Посейдона», которые заключаются, в частности, в неограниченном радиусе действия, затрудняют его перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью.

Еще в начале сентября бывший офицер армии США Брент Иствуд заявил, что российское подводное оружие представляет серьезную угрозу для США. При этом он выразил мнение, что до развертывания «Посейдонов» остается еще несколько лет.

Между тем президент РФ Владимир Путин в телеобращении 21 сентября указал на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО, которые говорят о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.