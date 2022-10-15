В Японии признали беззащитность США перед оружием «Судного дня» РФ

США не могут ничего противопоставить российской ядерной торпеде «Посейдон». Об этом написало издание Yahoo News Japan.

В статье отмечается, что «Посейдон» движется под водой и при взрыве способен создать цунами высотой 500 м, которое обрушится на прибрежные города. При этом, как отмечает автор, высота Статуи Свободы в Нью-Йорке составляет 93 м, а Эмпайр-стейт-билдинг — 443 м.

Военный эксперт Кадзухико Иноуэ рассказал изданию, что «Посейдон» обладает практически неограниченным радиусом действия благодаря ядерной силовой установке. По его словам, это затрудняет его перехват обычными ракетами с ограниченной дальностью.

Yahoo News Japan сообщает, что у Соединенных Штатов Америки нет оружия, которое могло бы сравниться с «Посейдоном». Поэтому российская торпеда представляет серьезную угрозу для США, отмечает издание.

Ранее, 1 сентября, бывший офицер армии США Брент Иствуд заявил, что российское подводное оружие представляет серьезную угрозу для США. Он отметил, что в распоряжение ВМФ России передали еще одну атомную подлодку БС-329 «Белгород», оснащенную самым передовым оборудованием. По мнению Иствуда, на ее борту будет размещено вооружение, которое больше всего страшит военно-морских стратегов США. Речь идет о беспилотных подводных аппаратах «Посейдон».

До этого в июле сообщалось, что США увидели угрозу и возможную причину начала холодной войны с Россией в российской подводной лодке «Белгород». Как отмечал обозреватель телеканала CNN Брэд Лендон, российская подлодка может использоваться для наблюдения и нанесения ядерного удара.