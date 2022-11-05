В НАТО оценили риск применения РФ ядерного оружия на Украине

Риск того, что Россия применит ядерное оружия на Украине, является небольшим, однако Североатлантический альянс по-прежнему относится к такой возможности очень серьезно. Об этом заявил 5 ноября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными. Поэтому мы относимся к этому очень серьезно. Россия ведет себя безответственно и безрассудно. Ядерное оружие изменит характер конфликта», — сообщил Столтенберг турецкому телеканалу NTV Haber.

Генсек НАТО указал, что в случае применения оружия массового поражения в ядерной войне не будет победителей, и альянс это ясно дает понять всем странам. Однако он отметил, что ядерная позиция России при этом не изменяется.

27 октября, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что для российской стороны нет ни военного, ни политического смысла в том, чтобы наносить ядерный удар по территории Украины.

До этого, 21 сентября, российский лидер в телеобращении указал на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО, которые говорят о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

Позже, 1 ноября, бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning сообщил, что представители американских и британских спецслужб распространяют недостоверную информацию о якобы имевших место заявлениях президента России. Рикардс пояснил, что в США и Великобритании сотрудники спецслужб запустили «психологическую операцию», намеренно переврав слова российского лидера про оружие массового уничтожения. Экс-советник ЦРУ заявил, что утверждения представителей американских элит о том, что Путин угрожал применить тактическое оружие на Украине, являются ложью и российский президент никогда такого не говорил.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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