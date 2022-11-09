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МО узнало о работе США над средствами нейтрализации ядерного оружия РФ

«Военная мысль»: США создают средства нейтрализации российского ядерного оружия
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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США работают над созданием средств нейтрализации ядерного потенциала РФ. Информация об этом появилась в журнале российского Министерства обороны «Военная мысль».

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В публикации говорится о намерении Вашингтона пополнить свой арсенал стратегическим оружием, достаточного мощного для уничтожения «значительного числа ядерных сил России» в качестве превентивной меры. При этом использование данных образцов военной техники формально не должно противоречить каким-либо международным нормам.

По мнению авторов статьи, «это может крайне негативно отразиться на национальной безопасности Российской Федерации и потребует от ее политического руководства активного противодействия складывающимся угрозам».

Также отмечается, что США в долгосрочной перспективе рассчитывают создать высокоэффективные огневые системы, работающие по принципу разведывательного ударного комплекса, а также использовать направленную энергию в производстве оружия. В качестве промежуточной ступени может выступить некая структура, оснащенная средствами кинетического и некинетического, глобального и регионального, а также ядерного воздействия.

2 ноября на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Со своей стороны Россия твердо убеждена, отметили в МИДе, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

Ранее, 29 октября, замглавы МИД Александр Грушко сообщил, что Россия будет учитывать в своем военном планировании размещение модернизированных ядерных бомб США в европейских странах, а также усиление ядерного компонента в военных планах НАТО.

26 октября госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон в настоящий момент не видит явных причин менять уровень готовности своих стратегических сил и статус ядерной готовности. По его словам, Соединенные Штаты очень обеспокоены риторикой президента России и других российских чиновников насчет возможного использования ядерного оружия.

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