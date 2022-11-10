НРА представил годовой индустриальный отчет «Время»

Национальный рекламный альянс представил второй по счету годовой индустриальный отчет. Основой этого выпуска стала концепция времени — главной константы жизни.

В трех разделах эксперты НРА совместно с приглашенными участниками рынка оценили успех 2021 года, проанализировали ключевые тренды, которые задал турбулентный 2022-й, а также обозначили влияние текущего кризиса на формирование рынка в будущем.

Полная версия отчета доступна для скачивания по ссылке.

1. Рынок: точка отсчета

2021 год стал одним из самых успешных в истории российского медиарекламного рынка. После полной неопределенности 2020-го индустрия перешла к интенсивному восстановительному росту. Позже станет ясно: 2021 год — время равновесия, своеобразная «зона рекреации» между двумя кризисами, а 2022-й — точка отсчета, с которой начинается новая эпоха медиарекламного рынка.

В полной версии отчета:

Рынок-2021: под знаком восстановительного роста;

Первое полугодие 2022-го — новая точка отсчета;

Вслед за корректировкой спроса меняется и ландшафт ТВ-рекламодателей;

Отечественные рекламодатели: рост ускоряется;

Доля performance растет;

Новые рекламодатели тестируют ТВ;

Структура бюджетов: рост доли средних и небольших игроков.

2. Потребители: новый вектор

2022-й — год кардинальных перемен на российском потребительском рынке. Аудитория продолжает адаптироваться к рыночным изменениям. Россияне выбирают стратегии экономии, которые далеко не всегда связаны со снижением темпов потребления. Многие переключаются на более доступные бренды, активнее используют спецпредложения, а также ищут качественные альтернативы среди российских производителей.

В полной версии отчета:

Аудитория стремится экономить, продолжая интенсивно потреблять;

СТМ — сила бренда ритейлера в продукте;

Е-com — драйвер закупок впрок;

Шопинг — средство от стресса;

Поиск замен — один из первых приоритетов;

Параллельный импорт: международные бренды без глобальной коммуникации;

Великая локализация: российские аналоги международных брендов;

Актуальность рекламы на пике;

Телереклама — для успешных брендов;

E-com — часть повседневной рутины;

Парк умных устройств продолжает расти;

Дом — центр развлечений;

Удаленная работа и обучение стали нормой.

3. ТВ — культурный код современности

Несмотря на сложности с разработкой и производством, предложение ТВ остается стабильным. У телевидения появляется новое предназначение — мультипродукт, который отвечает на запрос зрителя на просмотр контента в разных средах и на разных платформах. Это отличительная способность ТВ — гибко и быстро реагировать на меняющиеся запросы потребителя.

В полной версии отчета:

ТВ без границ;

ТВ и E-com: курс — на трансграничность;

ТВ — навигатор для потребителя.

От редакции годового индустриального отчета НРА

«Когда мы готовили текст прошлогоднего аналитического отчета, мы говорили о новых смыслах для ТВ. Тогда казалось, что всё прозрачно: перспективы понятны, нам необходимо следовать новой дорожной карте. Сегодня ТВ, как и весь медиарынок, снова оказалось в исходной точке формирования новых ролей и смыслов. Казалось бы, что в усложнившейся картине мира это практически нереализуемая задача. Однако в этом и заключается удивительное свойство ТВ — способность отвечать абсолютно на любые челленджи времени и адаптироваться к его трансформациям».