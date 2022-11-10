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НРА представил годовой индустриальный отчет «Время»

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Фото: пресс-служба НРА
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Национальный рекламный альянс представил второй по счету годовой индустриальный отчет. Основой этого выпуска стала концепция времени — главной константы жизни.

В трех разделах эксперты НРА совместно с приглашенными участниками рынка оценили успех 2021 года, проанализировали ключевые тренды, которые задал турбулентный 2022-й, а также обозначили влияние текущего кризиса на формирование рынка в будущем.

Полная версия отчета доступна для скачивания по ссылке.

1. Рынок: точка отсчета

2021 год стал одним из самых успешных в истории российского медиарекламного рынка. После полной неопределенности 2020-го индустрия перешла к интенсивному восстановительному росту. Позже станет ясно: 2021 год — время равновесия, своеобразная «зона рекреации» между двумя кризисами, а 2022-й — точка отсчета, с которой начинается новая эпоха медиарекламного рынка.

В полной версии отчета:

  • Рынок-2021: под знаком восстановительного роста;
  • Первое полугодие 2022-го — новая точка отсчета;
  • Вслед за корректировкой спроса меняется и ландшафт ТВ-рекламодателей;
  • Отечественные рекламодатели: рост ускоряется;
  • Доля performance растет;
  • Новые рекламодатели тестируют ТВ;
  • Структура бюджетов: рост доли средних и небольших игроков.

2. Потребители: новый вектор

2022-й — год кардинальных перемен на российском потребительском рынке. Аудитория продолжает адаптироваться к рыночным изменениям. Россияне выбирают стратегии экономии, которые далеко не всегда связаны со снижением темпов потребления. Многие переключаются на более доступные бренды, активнее используют спецпредложения, а также ищут качественные альтернативы среди российских производителей.

В полной версии отчета:

  • Аудитория стремится экономить, продолжая интенсивно потреблять;
  • СТМ — сила бренда ритейлера в продукте;
  • Е-com — драйвер закупок впрок;
  • Шопинг — средство от стресса;
  • Поиск замен — один из первых приоритетов;
  • Параллельный импорт: международные бренды без глобальной коммуникации;
  • Великая локализация: российские аналоги международных брендов;
  • Актуальность рекламы на пике;
  • Телереклама — для успешных брендов;
  • E-com — часть повседневной рутины;
  • Парк умных устройств продолжает расти;
  • Дом — центр развлечений;
  • Удаленная работа и обучение стали нормой.

3. ТВ — культурный код современности

Несмотря на сложности с разработкой и производством, предложение ТВ остается стабильным. У телевидения появляется новое предназначение — мультипродукт, который отвечает на запрос зрителя на просмотр контента в разных средах и на разных платформах. Это отличительная способность ТВ — гибко и быстро реагировать на меняющиеся запросы потребителя.

В полной версии отчета:

  • ТВ без границ;
  • ТВ и E-com: курс — на трансграничность;
  • ТВ — навигатор для потребителя.

От редакции годового индустриального отчета НРА

«Когда мы готовили текст прошлогоднего аналитического отчета, мы говорили о новых смыслах для ТВ. Тогда казалось, что всё прозрачно: перспективы понятны, нам необходимо следовать новой дорожной карте. Сегодня ТВ, как и весь медиарынок, снова оказалось в исходной точке формирования новых ролей и смыслов. Казалось бы, что в усложнившейся картине мира это практически нереализуемая задача. Однако в этом и заключается удивительное свойство ТВ — способность отвечать абсолютно на любые челленджи времени и адаптироваться к его трансформациям».

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