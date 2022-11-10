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Минстрой рассмотрит инициативу по «дачной реновации»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительному комплексу и Российский союз строителей (РСС) направили в Минстрой инициативу по «дачной реновации». Под проекты комплексного развития территорий хотят отдавать участки с частными и садовыми домами. «Известия» ознакомились с копией документа.

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Как писали «Известия» ранее, Госдума приняла законопроект о комплексном развитии территорий (КРТ) в третьем чтении в конце декабря 2020 года. Документ дал регионам право утверждать программы сноса и реконструкции практически любых зданий — неаварийные жилые дома можно включать в программу, если это решение поддержат две трети жителей. Точные критерии включения зданий в проект определяют сами субъекты.

«Общее голосование жителей неаварийных домов необходимо, поскольку люди по факту лишаются своей собственности. Они получают взамен новое жилье или компенсацию в соответствии с оценкой их актива», — напомнил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Аналогичным образом следует включать в проекты КРТ и территории индивидуального жилищного строительства (ИЖС), считает член комитета по предпринимательству в сфере строительства Константин Пороцкий. На землях ИЖС нужно развивать малоэтажные жилые комплексы, обеспеченные инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой. У этих территорий огромный градостроительный потенциал, добавил он.

«Мы должны обеспечить защиту прав и интересов таких собственников, расширив порядок предоставления комфортного временного (на срок строительства) и постоянного жилья, а также включив возможность выбора как индивидуального жилого дома с участком, так и квартиры», — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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