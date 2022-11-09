Некоглай прокомментировал свою депортацию

Тиктокер Николай Лебедев (Некоглай), снявший пародию на подвиг российского военного, 9 ноября прокомментировал свою депортацию из РФ.

«Депорт (депортируют. — Ред.) меня. Молдова, встречай», — написал он в своем Telegram-канале.

Некоглая задержали в среду в российской столице. В тот же день Пресненский районный суд Москвы признал Некоглая виновным в нарушении миграционного законодательства и постановил депортировать его из РФ.

В начале ноября блогер снял пародию на российского военнослужащего 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дважды отбросившего гранаты, которые на него скидывал украинский беспилотник. Боец, находясь в окопе, отразил все атаки дрона, был ранен, прошел лечение и вернулся героем.

Значительная часть пользователей восприняла видео блогера как насмешку над военным. Многие из них оставили комментарии с оскорблениями в адрес Некоглая, другие предложили ему отправиться на передовую.

В свою очередь, Лига безопасного интернета, возглавляемая Екатериной Мизулиной, заявила, что обратилась в Генпрокуратуру и МВД с требованием проверить действия блогера на признаки преступления по ст. 280.3 Уголовного кодекса — публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил.

Некоглай — блогер из Кишинева, известный своими трансляциями видеоигр на YouTube и эмоциональными роликами в TikTok. Громкую известность стримеру принес ролик, где он бурно реагирует на контент Егора Крида, и совместные ролики с московским тиктокером Иваном Золо. Кроме того, Некоглай стал рекордсменом среди стримеров платформы Twitch по среднему количеству пользователей онлайн.