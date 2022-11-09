В Совфеде указали на снижение поддержки Вашингтона в мире

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал результаты выборов в конгресс США, отметив, что поддержка курса Вашингтона в мире снижается.

Медведев указал, что в настоящий момент «привычный мир дедушки Байдена улетает».

«Поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», — написал он в Telegram, говоря о «ставке» США на президента Украины Владимира Зеленского.

Выборы в конгресс США уже завершились, идет подсчет голосов. Первые избирательные участки закрылись в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 мск, последними прекратили прием бюллетеней участки в штатах Аляска и Гавайи в 8:00 мск.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов. Их лидер Нэнси Пелоси была переизбрана.

Как уже отмечали эксперты, в случае победы республиканцев отношения России и США не изменятся. В частности, директор Института США и Канады им. академика Г.А. Арбатова РАН Валерий Гарбузов заявил, что антироссийский курс и поддержка Украины продолжатся.

Президент США Джо Байден заявил, что его администрации грозят «два ужасных года», если Республиканская партия одержит победу в обеих палатах конгресса.

В свою очередь экс-президент США республиканец Дональд Трамп назвал страну «большим жирным провалом» после нахождения демократов у власти.