Экономист предрек будущее курса валют в России

Экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака рассказал, что курсы доллара и евро к концу года будут зависеть от ситуации на Украине и санкций.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 9 ноября, специалист отметил, что в настоящее время прогноз диапазонов доллара и евро к концу декабря текущего года сделать затруднительно из-за влияния двух факторов — ситуации на Украине и того, как в связи с этим будут увеличиваться санкции.

Кульбака отметил, что на доллар сейчас влияют два фактора.

«С одной стороны, в перспективе спрос на доллар будет падать. С другой стороны, экспорт российских товаров сильно не растет и получается, что не очень-то увеличивается и приток долларов. Какой из факторов будет сильнее, сказать сложно», — пояснил эксперт.

В настоящее время, по его словам, пока ситуация относительно курсов остается равновесной. Он также усомнился, что курсы будут резко и неожиданно скакать. По его словам, не стоит ждать колебаний более чем плюс-минус 5–10% от нынешнего курса.

«По крайней мере до конца года более сильные колебания вряд ли будут», — поделился Кульбака.

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