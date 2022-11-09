Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия выслала сотрудника посольства Молдавии
Экономика
Запасы бензина в США сократились до минимума с ноября 2014 года
Мир
Премьер-министр Канады примет участие в ТВ-шоу о трансвеститах
Мир
Французский политик заявил о позоре Парижа из-за Зеленского
Мир
Археологи нашли в Италии более двадцати античных бронзовых статуй
Экономика
Минпромторг заявил о начале поставок алкоголя по параллельному импорту
Мир
Bloomberg заявило о визите Лаврова на саммит G20 вместо Путина
Происшествия
В ДТП со Стремоусовым пострадали два человека
Спорт
Сборная Таджикистана объявила состав на матч против России
Мир
Newsweek признал привлекательность БРИКС в сравнении с блоками во главе с США
Происшествия
Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Экономист предрек будущее курса валют в России

Экономист Кульбака: доллар и евро к концу года изменятся не больше, чем на 5-10%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака рассказал, что курсы доллара и евро к концу года будут зависеть от ситуации на Украине и санкций.

Рублевое шоссе: нацвалюте прописали ослабление до 65–67 за доллар
Какие факторы спровоцируют это и что может поддержать российскую денежную единицу

В беседе с Lenta.Ru в среду, 9 ноября, специалист отметил, что в настоящее время прогноз диапазонов доллара и евро к концу декабря текущего года сделать затруднительно из-за влияния двух факторов — ситуации на Украине и того, как в связи с этим будут увеличиваться санкции.

Кульбака отметил, что на доллар сейчас влияют два фактора.

«С одной стороны, в перспективе спрос на доллар будет падать. С другой стороны, экспорт российских товаров сильно не растет и получается, что не очень-то увеличивается и приток долларов. Какой из факторов будет сильнее, сказать сложно», — пояснил эксперт.

В настоящее время, по его словам, пока ситуация относительно курсов остается равновесной. Он также усомнился, что курсы будут резко и неожиданно скакать. По его словам, не стоит ждать колебаний более чем плюс-минус 5–10% от нынешнего курса.

«По крайней мере до конца года более сильные колебания вряд ли будут», — поделился Кульбака.

8 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в мировой экономике сложная и будет усложняться дальше. По ее словам, баланс рисков в мировой экономике сместился в сторону если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития событий, пишет сайт kp.ru. Набиуллина подчеркнула, что акцент нужно делать на диверсификацию, доходы того же бюджета должны складываться из множества ручейков, а не зависеть полностью от трубы большого диаметра, идущей на Запад или Восток.

В тот же день партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что укреплению рубля по отношению к доллару после длинных выходных способствовал рост цен на нефть. Причиной послужила информация, что ожидается смягчение ковидных ограничений в Китае, и это может стать драйвером роста спроса на нефть.

17 октября доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова заявила, что в условиях санкционных ограничений американский доллар становится все менее нужен российской экономике. Она отметила, что девалютизация российской финансовой системы только нарастает. На этом фоне можно ожидать дальнейшего плавного укрепления курса рубля по отношению к доллару и евро до отметки 52–55 рублей к концу года, сообщает телеканал «Звезда».

14 октября финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов спрогнозировал курс доллара в ближайшие месяцы. По его словам, у российской национальной валюты нет фундаментальных причин для ослабления ниже отметки в 70 рублей за доллар в ближайшие месяцы. Он подчеркнул, что рубль держит звание самой устойчивой валюты в мире даже в условиях геополитической напряженности, пишет НСН.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022