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В Кремле сообщили о рассмотрении разных вариантов поездки Путина на G20

Песков заявил, что обсуждаются разные варианты возможности поездки Путина на саммит G20
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Фото: Global Look Press/Xu Qin
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент обсуждаются разные варианты возможности поездки президента РФ Владимира Путина на саммит «большой двадцатки» (G20) в Индонезии и форум АТЭС. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил 9 ноября.

Также Песков пообещал дополнительно проинформировать о принятых на счет поездки решениях.

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Съезд лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что Путин получил приглашение на саммит. Также на него приглашен украинский лидер Владимир Зеленский.

3 ноября Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если в нем примет участие Путин. Позднее читатели немецкого журнала Spiegel посчитали трусостью отказ главы Украины встретиться с российским коллегой.

В конце октября Путин сообщал, что решение о его поездке на саммит G20 еще не принято. До этого, 27 октября, российский лидер не исключал, что поедет на саммит «большой двадцатки», и обещал подумать на этот счет.

Российский лидер обращал внимание на то, что его поездка, в частности, может зависеть от ситуации в экономике и других сферах.

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