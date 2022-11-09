В Кремле сообщили о рассмотрении разных вариантов поездки Путина на G20

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент обсуждаются разные варианты возможности поездки президента РФ Владимира Путина на саммит «большой двадцатки» (G20) в Индонезии и форум АТЭС. Об этом пресс-секретарь российского лидера сообщил 9 ноября.

Также Песков пообещал дополнительно проинформировать о принятых на счет поездки решениях.

Съезд лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Глава внешнеполитического ведомства Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что Путин получил приглашение на саммит. Также на него приглашен украинский лидер Владимир Зеленский.

3 ноября Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если в нем примет участие Путин. Позднее читатели немецкого журнала Spiegel посчитали трусостью отказ главы Украины встретиться с российским коллегой.

В конце октября Путин сообщал, что решение о его поездке на саммит G20 еще не принято. До этого, 27 октября, российский лидер не исключал, что поедет на саммит «большой двадцатки», и обещал подумать на этот счет.

Российский лидер обращал внимание на то, что его поездка, в частности, может зависеть от ситуации в экономике и других сферах.