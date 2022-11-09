На Украине планируют сократить число министерств и госслужащих

На Украине ожидается сокращение количества министерств с 20 до 14, а также число государственных служащих. Об этом информирует издание «Зеркало недели». Совещание украинского президента Владимира Зеленского с представителями правительства, на котором была согласована «очередная концепция построения кабинета министров», состоялось во вторник, 8 ноября.

«По данным ZN.UA, в новой структуре правительства будет, вероятнее всего, 14 министерств вместо текущих 20», — подчеркивает издание.

Так, министерство развития общин и территорий, министерство инфраструктуры и правительственный офис по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объединят в министерство развития инфраструктуры и территорий, пишет «Зеркало недели». Министерство экономики, частично министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности и министерство аграрной политики и продовольствия будут объединены в министерство экономического развития. В министерство цифровой трансформации собираются включить национальное агентство Украины по вопросам госслужбы и частично министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

«Министерство по делам ветеранов и министерство социальной политики — в министерство по делам ветеранов и социальной политики; министерство экологии меняет название на министерство экологии и природных ресурсов», — говорится на сайте.

Изменения не затронут МВД, министерства иностранных дел, юстиции, обороны, финансов, здравоохранения и образования. Также ожидается уменьшение численности штата министерств и иных центральных органов исполнительной власти.

«В центральных аппаратах министерств — с 9,2 тыс. до 2,8 тыс. сотрудников; в территориальных органах министерств — с 17 тыс. до более 7 тыс. сотрудников; в центральных аппаратах других центральных органов власти — с 13 тыс. до 4,3 тыс. сотрудников; в терорганах — с около 80 тыс. до более 40 тыс. сотрудников», — отмечает «Зеркало недели».

4 ноября стало известно о том, что глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан подал в отставку из-за предъявленных ему подозрений в получении незаконной компенсации за жилье из государственного бюджета, в то время когда он был народным депутатом.

1 ноября сообщалось об увольнении Юрия Витренко с поста главы государственной компании «Нафтогаз Украины» после заявления украинского депутата, бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Алексея Кучеренко об угрозе энергетической безопасности Украине, пока Витренко находился в должности.

22 августа Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве. Он подчеркнул, что, когда министрам нечего показать, они начинают много говорить, а те, кто действительно эффективен, показывают это на практике. Зеленский отметил, что не видит необходимости в роспуске Верховной рады или смене ее руководства, пока парламент, по его мнению, демонстрирует успехи.