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Глава счетной палаты Украины Пацкан подал в отставку

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан ушел в отставку на фоне коррупционного скандала
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Фото: commons.wikimedia.org/Mikhail Palinchak
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Глава счетной палаты Украины Валерий Пацкан подал в отставку из-за подозрений в получении незаконной компенсации за жилье из госбюджета. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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«Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. 24 октября ему было предъявлено подозрение НАБУ (национальным антикоррупционным бюро Украины — Ред.) и САП (специализированной антикоррупционной прокуратурой — Ред.) в незаконном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

24 октября в НАБУ сообщили, что ведомство совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой предъявили обвинение в получении незаконных компенсаций за аренду жилья одному из бывших народных депутатов, занимающему руководящую должность в Счетной палате. Украинские СМИ писали, что речь шла о Пацкане.

1 ноября сообщалось об увольнении Юрия Витренко с поста главы государственной компании «Нафтогаз Украины». 14 сентября украинский депутат, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства страны Алексей Кучеренко обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с предложением уволить Витренко. По его мнению, дальнейшее пребывание Витренко на этом посту угрожает энергетической безопасности Украине.

9 сентября сообщалось, что на Украине депутата Верховной рады заподозрили в незаконном обогащении. По версии Нацагентства по предотвращению коррупции, его супруга вывезла из страны более $500 тыс. за время специальной военной операции. При этом, согласно декларации за 2020 год, семья заработала всего 335 тыс. гривен, $10 тыс. и €15 тыс.

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