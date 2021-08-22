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Зеленский анонсировал кадровые перестановки в правительстве Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 22 августа, анонсировал кадровые перестановки в правительстве страны. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Интер».

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«Да. Есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени», — ответил украинский лидер на вопрос о том, есть ли среди министров претенденты на увольнение.

Когда министрам нечего показать, они начинают много говорить, а те, кто действительно эффективен, показывают это на практике, считает Зеленский. При этом президент Украины не видит необходимости в роспуске Верховной рады или смене ее руководства, пока парламент, по его мнению, демонстрирует успехи.

28 июля Владимир Зеленский уволил начальника генштаба Сергея Корнийчука и назначил на его место Сергея Шапталу. Сергей Корнийчук являлся начальником генерального штаба ВСУ с 27 марта прошлого года.

За день до этого украинский лидер отправил в отставку главу ВС Украины Руслана Хомчака и назначил на его место начальника оперативного командования «Юг» Валерия Залужного. Сообщалось, что замена произошла потому, что глава государства «хочет видеть синергию между министерством обороны и вооруженными силами Украины, а на данный момент такой синергии нет».

В тот же день президент Украины заявил, что ожидает от нового главкома ВС «налаживания взаимодействия, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины».

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