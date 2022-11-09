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Суперкомпьютер предсказал гибель человечества к 2050 году

Daily Star: суперкомпьютер World One предрек конец человеческой цивилизации к 2050 году
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paco Freire
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Человечество может погибнуть уже к 2050 году. Такой прогноз сделал в результате расчетов суперкомпьютер World One, разработанный в 1973 году специально для отслеживания закономерностей цивилизации.

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World One учитывает множество факторов: общемировую динамику рождаемости, уровень загрязнения окружающей среды и др. Как пишет британский таблоид Daily Star, ранее машина уже выдавала точные прогнозы, например снижение доступности природных ресурсов и важнейших минералов.

По версии компьютера, если не предпринять мер, в период между 2040 и 2050 годами загрязнение окружающей среды станет настолько сильным и токсичным, что оно начнет убивать людей, а это приведет к снижению популяции планеты до уровня ниже 1900 года.

Ранее, 7 ноября, на климатической конференции COP27 генсек ООН Антониу Гуттериш заявил, что человечество стремительно движется в сторону климатического ада. По его мнению, необходимы решительные меры, иначе процесс глобального потепления станет необратимым. Гуттериш призвал всех участников конференции приложить максимум усилий, чтобы не допустить в ближайшие 10 лет повышения общемировой температуры более чем на 1,5 градуса.

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