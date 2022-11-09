Zara и Bershka не будут продавать свои вещи в России

Бренды одежды Zara и Bershka больше не будут продавать свои вещи в России. Об этом «Известиям» 9 ноября сообщили в испанском холдинге Inditex, который продает свой бизнес в РФ (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и др.) группе компаний Daher.

«Группа компаний Daher будет вести бизнес в РФ под своими брендами и с собственными коллекциями, не имеющими ничего общего с Inditex», — сказали в компании.

Как стало известно 25 октября, испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, договорилась о продаже бизнеса в России эмиратской группе Daher.

Предполагается, что данная сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами.

8 ноября сообщалось, что Daher будет работать в стране под собственными брендами. При этом в Inditex отметили, что компания достигла первоначального соглашения, подлежащего одобрению правительством РФ, о продаже своего бизнеса в стране Daher.

Испанская компания закрыла все торговые точки своих брендов в РФ в марте 2022 года. Причиной называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране.

Ряд зарубежных компаний с февраля приостановили деятельность в России или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Однако постепенно некоторые из них сообщили о возвращении в РФ. Так, 7 ноября стало известно, что парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки в Россию.