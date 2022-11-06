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Российские истребители Су-30 и Су-35 уничтожили украинский самолет

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи многоцелевых российских истребителей Су-30СМ и Су-35С во время одного из боевых вылетов своевременно выявили и уничтожили украинский военный самолет. Кадры боевой работы авиации в воскресенье, 6 ноября, опубликовало Министерство обороны России.

В спектр задач истребителей входит прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении огня по военным объектам и технике боевиков Украины. Так, в числе прочего самолеты уничтожают системы противовоздушной обороны противника и радиолокационные станции.

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Экипажи оперативно-тактической авиации также патрулируют заданные районы и в случае обнаружения украинских самолетов идентифицируют технику, захватывают, после чего выпускают ракету большой дальности и ликвидируют объект.

Су-35 — многоцелевой истребитель пятого поколения, который считается одним из самых маневренных самолетов с изменяемым вектором тяги. При этом он способен нести до 8 т боевой нагрузки. Посредством ликвидации пилотируемых и беспилотных воздушных объектов на большой, средней и малой дальности Су-35 обеспечивает полное господство в небе.

В 2018 году по поручению президента РФ стартовала программа по унификации Су-35С и Су-30СМ, направленная на сближение характеристик и возможностей истребителей, а также упрощение парка обслуживания самолетов. Новая модификация получит те же двигатели АЛ-41Ф1С, которые установлены на Су-35С. По тяге он на 16% превосходит использующийся сейчас мотор АЛ-31ФП.

Как ожидается, модернизированные Су-30СМ2 с доработанным радиолокатором для замены импортных деталей, увеличенной дальностью обнаружения, расширенным набором доступных боеприпасов поставят до конца 2022 года.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

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