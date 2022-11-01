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Российские экипажи Су-35С и Су-3СМ уничтожили украинский самолет

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Экипажи истребителей Су-35С и Су-30СМ Военно-космических сил (ВКС) России в ходе воздушного патрулирования уничтожили украинский самолет. Кадры боевых вылетов Су-35С и Су-30СМ опубликовало Минобороны России во вторник, 1 ноября.

«По указанию с командного пункта выполнил взлет из состава дежурных сил в зону дежурства в воздухе. Выполняя воздушное патрулирование, обнаружил самолет противника в районе линии боевого соприкосновения, далее выполнил опознавание, захват и пуск ракеты большой дальности. Убедившись в поражении цели выполнил выход из воздушного боя», — рассказал один из летчиков-истребителей Су-35С Александр.

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Полеты истребителей ВКС России выполняются с подвешенными ракетами различного класса. В ходе боевого патрулирования экипажи истребителей обнаружили воздушную цель, идентифицировали ее как самолет противника и уничтожили с помощью ракетного вооружения.

Экипажи многоцелевых истребителей отрабатывают задачи воздушного патрулирования в заданном районе и прикрытия действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 27 октября, Минобороны РФ сообщало, что российский истребитель МиГ-31 уничтожил украинский самолет Су-24. Отмечалось, что экипажи самолетов МиГ-31 выполняют задачи воздушного патрулирования.

Истребители Су-35С в конце сентября уничтожили объекты военной инфраструктуры ВСУ. Боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации продолжают осуществляться с аэродрома временного базирования вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Су-35 — многоцелевой истребитель пятого поколения, который считается одним из самых маневренных самолетов с изменяемым вектором тяги. При этом он способен нести до 8 т боевой нагрузки. Посредством ликвидации пилотируемых и беспилотных воздушных объектов на большой, средней и малой дальности Су-35 обеспечивает полное господство в небе. Кроме того, разработанный прежде всего как истребитель Су-35 позволяет с успехом выполнять и задачи бомбардировочной авиации. Он поражает как воздушные, так и наземные цели на территории противника.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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