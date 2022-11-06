Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО спели для мобилизованных в тыловой зоне СВО

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили перед мобилизованными военнослужащими, прибывшими для прохождения доподготовки в тыловые районы зоны специальной военной операции, о чем 6 ноября сообщило Минобороны РФ.

Для военнослужащих была подготовлена концертная программа, состоящая из оригинальных аранжировок песен военных лет и современных патриотических композиций.

«Я переживал, что люди уставшие, им будет не до концерта, но, увидев отдачу артистов во время песен и номеров, которые они исполняли, я понял, что это очень нужно. И репертуар был подобран соответствующий: современные песни, рок-песни, военные. Мы сегодня разговаривали с нашим зрителем на одном языке», — поделился впечатлениями художественный руководитель ансамбля песни и пляски ЦВО Антон Шолохов.

Военнослужащие выразили артистам благодарность за важные песни. Провожали их аплодисментами. Всего в ходе концертного турне артисты ансамбля песни и пляски ЦВО посетят около 10 воинских частей минобороны России.

«Безумно рады увидеться с ребятами, которых мы отправляли из Тюмени, Казани, в этом подразделении как раз ребята из Казани были. Приятно видеть вновь их радостные лица, что мы подняли им настроение. Хоть с погодой тут было не совсем, как нам хотелось бы, но я надеюсь, частичку хорошего настроения мы сделали. Спасибо, ребята! Победа будет за нами! Берегите себя», — пожелал артист ансамбля песни и пляски ЦВО Роман.

22 октября народный артист России Владимир Машков с коллегами выступил перед гражданами, призванными на службу в рамках частичной мобилизации, в подмосковном парке «Патриот». Он обратился к ним со словами поддержки и признательности. Он отметил, что российский народ и каждый россиянин преодолевали немало сложных моментов в жизни. И сейчас весь народ гордится ребятами, участвующими в спецоперации.

В октябре Минобороны сообщало, что культурно-патриотические мероприятия для призванных в рамках частичной мобилизации граждан проходили в нескольких регионах России. Группа «Хор Турецкого» приехала в Челябинскую область, чтобы поддержать проходящих боевую подготовку резервистов. Концерт был организован в свободное от тренировок время. Похожее мероприятие состоялось в Печенгском округе Мурманской области, где проходили занятия по боевому слаживанию для мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота.

Ранее аналогичные мероприятия в рамках организации культурного досуга военнослужащих прошли на полигонах в Приморском крае, Республике Бурятии, Калининграде, а также Новосибирской и Саратовской областях. Музыканты, актеры и общественные деятели прибыли, чтобы поддержать и вдохновить бойцов.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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