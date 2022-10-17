Концерты для мобилизованных прошли в разных регионах России

Культурно-патриотические мероприятия для призванных в рамках частичной мобилизации граждан прошли в нескольких регионах России. Об этом сообщает Министерство обороны.

Группа «Хор Турецкого» приехала в Челябинскую область, чтобы поддержать проходящих боевую подготовку резервистов. Концерт был организован в свободное от тренировок время.

Артисты исполнили более десятка песен, в том числе классические, народные и авторские композиции. Зал с теплотой встретил выступающих: бойцы не только с удовольствием слушали песни, но и время от времени подпевали. В финале музыканты обратились к военнослужащим и пожелали им как можно скорее вернуться домой целыми, невредимыми и, что немаловажно, с победой.

Похожий концерт состоялся в Печенгском округе Мурманской области, где проходят занятия по боевому слаживанию для мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота. Организацией мероприятия занимался региональный комитет молодежной политики, штаб #МыВместе и местные творческие коллективы.

Перед военнослужащими выступили творческие коллективы региона, поп-певица Светлана Лазарева, лектор Российского общества «Знание» Андрей Виноградов, а также депутат Госдумы РФ Татьяна Кусайко.

Кроме того, волонтеры раздали анкеты, в которых призывники могли рассказать о том, какая адресная помощь необходима их родным и близким. Впоследствии активисты помогут семьям бойцов в работе по дому, обучении детей, присмотре за домашними животными, организации поздравлений с семейными праздниками.

Наконец, рок-группа «Еще» исполнила несколько песен из своего репертуара перед мобилизованными солдатами Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Белогорьевский Дальневосточного высшего командного общевойскового училища (ДВОКУ) в Амурской области.

Каждый номер зрители встречали искренними аплодисментами. Резервисты внимательно слушали, подпевали и активно поддерживали музыкантов. Добрая, теплая атмосфера царила в течение всего мероприятия.

Под конец участники творческого коллектива, а также представители администрации региона произнесли слова поддержки в адрес бойцов. В ответ военнослужащие, командование округа и руководство училища выразили свою благодарность выступающим.

Ранее аналогичные мероприятия в рамках организации культурного досуга военнослужащих прошли на полигонах в Приморском крае, Республике Бурятии, Калининграде, а также Новосибирской и Саратовской областях. Музыканты, актеры и общественные деятели прибыли, чтобы поддержать и вдохновить бойцов.

13 октября сообщалось, что концерт для призванных в ходе частичной мобилизации граждан РФ и добровольцев прошел в Калининградской области. Вечер завершился выступлением певицы Мары, которая с 2014 года не раз приезжала в ДНР и ЛНР, укрепляя с помощью музыки боевой дух военнослужащих.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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