Владимир Машков заверил мобилизованных во всенародной поддержке

Народный артист России Владимир Машков с коллегами выступил перед гражданами, призванными на службу в рамках частичной мобилизации, в подмосковном парке «Патриот» 22 октября. Он обратился к ним со словами поддержки и признательности.

«Та ситуация, которая сложилась в мире, требует от нас решительных действий. Все ли это понимают или не все — это следующий вопрос. Но те ребята, которые находятся здесь, в этом зале, все, кто находится на подготовке, уверен, знают, что они идут защищать свою Родину. Защищать смыслы нашей великой веры», — сказал он.

Он отметил, что российский народ и каждый россиянин преодолевали немало сложных моментов в жизни. И сейчас весь народ гордится ребятами, участвующими в спецоперации.

«Я уверен, что весь наш народ гордится тем, что происходит в душах наших защитников. Вот поэтому мы здесь», — подытожил он.

В рамках акции «Мы вместе с нашей армией!» также выступили актер, лауреат Государственной премии России Игорь Петренко, депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов и артисты концертной бригады Центрального офицерского клуба ВКС.

С начала частичной мобилизации в поддержку призванных военных прошло более 280 мероприятий. Перед гражданами выступали известные артисты, актеры театра, кино и телевидения, общественные и политические деятели, представители органов государственной и местной власти, волонтеры Общероссийского народного фронта.

В нескольких регионах России прошли культурно-патриотические мероприятия для призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Так, группа «Хор Турецкого» приехала в Челябинскую область, чтобы поддержать проходящих боевую подготовку резервистов. Концерт был организован в свободное от тренировок время.

Ранее аналогичные мероприятия в рамках организации культурного досуга военнослужащих прошли на полигонах в Приморском крае, Республике Бурятия, Калининграде, а также Новосибирской и Саратовской областях. Музыканты, актеры и общественные деятели прибыли, чтобы поддержать и вдохновить бойцов.

13 октября сообщалось, что концерт для призванных в ходе частичной мобилизации граждан РФ и добровольцев прошел в Калининградской области. Вечер завершился выступлением певицы Мары, которая с 2014 года не раз приезжала в ДНР и ЛНР, укрепляя с помощью музыки боевой дух военнослужащих.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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