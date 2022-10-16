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Артисты и музыканты выступили перед мобилизованными из разных регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Для мобилизованных военнослужащих, проходящих боевую подготовку в разных регионах России прошли концерты. Минобороны показало кадры выступлений артистов и музыкантов на полигонах в Приморском крае, Республике Бурятии, Калининграде, а также Новосибирской и Саратовской областях.

Так, перед мобилизованными военнослужащими в рамках концерта на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае исполнила свои песни эстрадная певица Мара. Также в концерте приняли участие творческие коллективы края и города Уссурийска.

Сомкнут ряды: в Минобороны не просили расширить мобилизацию
В воинские части уже направили 222 тыс. человек из запланированных 300 тыс.

Ожидается, что Мара выступит также в поселке городского типа Сибирцево.

В Новосибирской области советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссер, педагог, общественно-политический деятель Александр Михайлов и группа «Джанго» провели концерт для мобилизованных военнослужащих. Михайлов прочитал для зрителей стихи патриотической направленности, а группа «Джанго» исполнила современные музыкальные патриотические композиции.

«Хочется как-то приободрить ребят, поделиться опытом, потому что у нас за плечами с 2014-го года много концертов перед военными, которые начали сражаться за родину еще тогда. Военным пожелание очень простое — победить. Сражаться за родину — великая честь и не всем выпадает», — сказал музыкант, композитор, волонтер Алексей Поддубный.

В Бурятии в клубе танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, был организован концерт с участием московской рок-группы «Тайм-Аут».

Перед началом концерта музыканты пожелали им удачи и успешного выполнения поставленных задач.

В клубе воинской части на улице подполковника Емельянова в Калининграде перед мобилизованными выступили артисты московского театра «Et Cetera» Анна Артамонова, Амаду Мамадаков и Ольга Белова. Анна Артамонова под гитару исполнила песни военных лет и современные композиции, Мамадаков поделился с военнослужащими воспоминаниями, как принимал участие в съемках таких культовых фильмов о нелегкой судьбе людей в погонах, как «9 рота» и «72 метра», а Ольга Белова со сцены зачитала мобилизованным письмо мальчика, которое он написал участникам спецоперации.

Также с участниками мероприятия провели беседу ветераны Балтийского флота —участники войн и вооруженных конфликтов.

В Саратовской области в Вольском военном институте материального обеспечения для мобилизованных состоялся концерт Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

На сцену вышли артистка России Ольга Прокофьева и Виталий Ленский, они исполнили перед военнослужащими известные музыкальные произведения, выступили с театральными миниатюрами и рассказали об известных актёрах театра.

Ранее, 13 октября, сообщалось, что для призванных в ходе частичной мобилизации граждан РФ и добровольцев прошел в Калининградской области. Вечер завершился выступлением певицы Мары, которая с 2014 года не раз давала концерты в ДНР и ЛНР, укрепляя с помощью музыки боевой дух военнослужащих.

9 октября, перед мобилизованными Дальневосточного округа выступил народный артист России Григорий Лепс.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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