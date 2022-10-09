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Лепс выступил перед мобилизованными Дальневосточного округа

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Народный артист России Григорий Лепс в воскресенье, 9 октября, посетил мобилизованных Дальневосточного округа в Тихоокеанском высшем военно-морском училище им. С.О. Макарова.

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Для них организовали концерт, на котором Лепс исполнил свои песни, а также сказал слова напутствия и пообщался с солдатами.

Ранее Лепс уже выступал перед военнослужащими, а также посещал Донбасс.

6 октября ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил для мобилизованных в Екатеринбурге и впервые исполнил композицию «Марш Отважных». Концерт состоялся на плацу одной из воинских частей, где проходят переподготовку и боевое слаживание призванные военнослужащие.

2 октября российская группа «Любэ» выступила с концертом для мобилизованных сибиряков в палаточном армейском 14-м военном городке Омска (в Черемушках). Для солдат лидер коллектива Николай Расторгуев исполнил свои хиты.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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