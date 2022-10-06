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Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил для мобилизованных в Екатеринбурге

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Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил на концерте для мобилизованных в Екатеринбурге и впервые исполнил композицию «Марш Отважных». Об этом 6 октября сообщило Минобороны РФ.

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Концерт состоялся на плацу одной из воинских частей, где проходят переподготовку и боевое слаживание вновь призванные военнослужащие. Артисты ансамбля представили около 10 номеров, среди которых было выступление с песней «Своих не бросаем» и исполнение военных композиций.

Коллектив ансамбля сделал большой акцент на исполнении национальных песенных и хореографических номеров, одним из которых стал казачий танец.

Концерт завершился выступлением лидера и основателя группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, исполнившего знаменитую композицию «На Берлин».

Это не первый концерт Самойлова для военнослужащих. В конце августа музыкант выступил перед российскими военными в Крыму. Во время исполнения песни «Ковер-вертолет» над публикой пролетел военный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

2 октября на концерте для мобилизованных в Омске свои хиты исполнила группа «Любэ». На мероприятие были приглашены призванные в рамках частичной мобилизации, а также бойцы Росгвардии Омской области и представители ветеранских организаций.

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