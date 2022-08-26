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Вадим Самойлов выступил в Крыму перед российскими военными

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов выступил в Крыму перед российскими военными. Видео с выступления в Джанкое было опубликовано в социальных сетях в четверг, 25 августа.

Во время исполнения песни «Ковер-вертолет» над публикой пролетел военный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

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Группа «Агата Кристи» была основана в 1985 году и оставалась одной из самых популярных в стране на протяжении более 10 лет. Последний альбом коллектив записал в 2010 году, тогда же группа распалась.

22 мая Самойлов назвал предательством позицию сбежавших из России артистов. Он также прокомментировал прошедший в Израиле форум «Словоново» о свободе русской культуры. Идею обсуждения российской культуры вдали от родины Самойлов счел несколько странной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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