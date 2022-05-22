Самойлов назвал предательством позицию сбежавших из России артистов

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в интервью «Известиям» 22 мая прокомментировал прошедший в Израиле форум «Словоново» о свободе русской культуры.

На мероприятии присутствовали российские артисты, находящиеся на отдыхе в этой стране: музыканты Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков, актер Вениамин Смехов и супруги Алла Пугачева и Максим Галкин.

Саму по себе идею обсуждения российской культуры вдали от родины Самойлов счел несколько странной.

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«Будущее российской культуры находится в России, это совершенно очевидно. И всегда там находилось. Сколько бы волн эмиграции не было и различных деятелей культуры не проживало за границей, они далеко не единственные, кто является носителем русской культуры. Я бы на их месте не брал на себя слишком много», — считает Самойлов.

Кроме того, один из лидеров «Агаты Кристи» заявил, что у тех, кто дискредитирует в соцсетях специальную операцию России и занимается распространением лжи и фейков, «усидеть на двух стульях» сейчас не получится.

«Конечно, тех, кто называет россиян «убийцами», можно назвать предателями Родины. Специальная операция — это только часть этого процесса. Если человек занимает сторону антигосударственную — это значит, что он не разбирается ни в чем. Потому что сейчас такое время, когда усидеть на двух стульях не получится. Как говорится, «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», — резюмировал музыкант.

Накануне российские знаменитости, которые покинули страну после начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, собрались вместе на форуме в израильском Тель-Авиве для обсуждения будущего, которое ждет отечественную культуру. На вопрос корреспондента «Известий» Виталия Ханина об их возвращении на родину они выразили свое возмущение. В частности, Андрей Макаревич заявил, что сделает это, когда «Россия станет нормальной».

Ранее, 2 мая, известные музыканты прокомментировали решение некоторых артистов отказаться от выступлений в России или вовсе уехать из страны на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Как заявил российский певец Олег Газманов, артисты сейчас должны выступать перед военными, пострадавшими в Донбассе и находящимися в госпиталях.