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В Калининградской области прошел концерт для мобилизованных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Концерт для призванных в ходе частичной мобилизации граждан РФ и добровольцев прошел в Калининградской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Культурно-патриотическое мероприятие состоялось в Доме офицеров города Гусев. В самом начале перед мобилизованными выступили ветераны Вооруженных сил — участники локальных конфликтов и представители региональных властей.

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Напутственные слова со сцены произнесли советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский и телеведущий Артем Шейнин.

Кимаковский упомянул, что все последние годы Донбасс ощущал поддержку России. Он пожелал сегодняшним призывникам не терять «чувство локтя» и помнить обо всех, кто их любит и ждет.

Вечер завершился выступлением певицы Мары, которая с 2014 года не раз давала концерты в ДНР и ЛНР, укрепляя с помощью музыки боевой дух военнослужащих.

«Очень волнительно было, но, мне кажется, сегодня невероятно энергично принимали… чувствовали и проживали вместе со мной всё, что я хочу сказать <…> Я слышала, как в каждом сердце это отзывается. Думаю, приедем еще», — поделилась артистка.

В настоящее время в Калининградской области резервисты и добровольцы продолжают занятия по боевой подготовке на полигонах Балтийского флота.

Все военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов. Также бойцы восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию военной и специальной техники.

Как отметил один из мобилизованных, с призывниками работают компетентные инструкторы, которые делятся полезными рекомендациями исходя из собственного опыта.

Ранее, 9 октября, перед мобилизованными Дальневосточного округа выступил народный артист России Григорий Лепс.

6 октября ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступил для мобилизованных в Екатеринбурге и впервые исполнил композицию «Марш отважных». Концерт состоялся на плацу одной из воинских частей, где проходят переподготовку и боевое слаживание призванные военнослужащие.

2 октября российская группа «Любэ» выступила с концертом для мобилизованных сибиряков в палаточном армейском 14-м военном городке Омска (в Черемушках). Для солдат лидер коллектива Николай Расторгуев исполнил свои хиты.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение принято в том числе для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

24 февраля Москва начала проведение специальной операции на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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