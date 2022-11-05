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Диетологи назвали лучший напиток для предотвращения простуды и ОРВИ

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Лимон и имбирь — отличные средства предотвращения простуды и ОРВИ. Зеленый чай с лимоном и имбирем помогает поддерживать иммунитет и снимать болезненные ощущения в теле при простуде. Но людям с чувствительной слизистой и заболеваниями ЖКТ эти продукты противопоказаны, рассказали диетологи Маргарита Королева и Дарья Русакова.

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«Это витамин С, витамины группы В, кальций, железо, медь, марганец и цинк... То есть та гамма полезных компонентов, которая поддерживает иммунитет человека, а соответственно позволит противостоять и простудным факторам. Когда у человека развивается, скажем, бронхит с болезненным кашлем и болезненными ощущениями даже на уровне мышц, проблема мягко нивелируется с использованием такого замечательного продукта, как имбирь. Особенно в сочетании с лимоном в составе зеленого чая», — объяснила Королева в беседе с «РИА Новости».

Она добавила, что имбирь к тому же регулирует процессы свертываемости крови, способствует снижению в ней сахара и может оказывать обезболивающее действие. Ее коллега диетолог Дарья Русакова объяснила, что в с медикаментозной терапией эти продукты ускоряют выздоровление и выведение токсинов при бактериальных инфекциях.

Однако употреблять лимон и имбирь нужно правильно, иначе они могут растерять свои лечебные свойства По словам Русаковой, их нужно есть свежими, с минимальной термической обработкой, или делать смесь и есть с горячим чаем.

«Как лимон, так и имбирь — это продукты, обладающие местным раздражительным действием на слизистую оболочку, и поэтому некоторым людям с чувствительной слизистой, с язвенными и эрозивными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такие продукты не рекомендуется употреблять», — предупредила Русакова.

Диетолог Королева также напомнила, что имбирь может спровоцировать появление мочекаменной болезни, если употреблять его регулярно. В имбире есть компоненты, которые повышают риск образования камней в почках. И совсем не рекомендуется этот продукт тем, кто уже имеет каменную болезнь или осложнения с почками.

19 октября главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников раскритиковал распространенное мнение о необходимости пропотеть при лечении ОРВИ. Специалист объяснил, что дополнительный нагрев тела из-за питья горячего чая и потения под одеялом провоцирует увеличение нагрузки на сердце и сосуды.

14 октября врач-терапевт, нефролог «СМ-Клиника» Юлия Кадоркина предостерегла от лечения простуды антибиотиками. По ее словам, антибиотики не действуют на вирусы, находящиеся внутри клетки, а убивают только определенные бактерии, которые входят в спектр его действия. При этом негативно препараты этого вида влияют и на полезные бактерии.

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