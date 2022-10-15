Терапевт предостерегла от использования антибиотиков при простуде

Врач-терапевт, нефролог «СМ-Клиника» Юлия Кадоркина 14 октября рассказала, почему нельзя лечить простуду антибиотиками и как это может сказаться на организме.

В беседе с «Газетой.Ru» Кадоркина объяснила, что вирус — это мельчайший организм, который размножается только внутри живых клеток. По ее словам, он не активен до тех пор, пока не окажется внутри человека. В то время как бактерия представляет собой полноценный, пусть и одноклеточный организм.

«Попадание бактерий в организм повторяет пути вирусов. Но размножение бактерий осуществляется чаще вне клетки, чем внутри нее. Поэтому принимать антибиотики при простуде не имеет смысла: вирусы и бактерии имеют разную природу, поэтому организм борется с ними по-разному», — сказала она.

Как отметила терапевт, антибиотики не действуют на вирусы, находящиеся внутри клетки, а убивают только определенные бактерии, которые входят в спектр его действия. При этом негативно препараты этого вида влияют и на полезные бактерии.

Кадоркина уточнила, что, используя антибиотики без назначения врача, заболевший позволяет вредоносным бактериям, которые к этому препарату не чувствительны, вызвать те или иные осложнения.

«Принимать антибактериальные препараты при простуде можно только тогда, когда вслед за вирусом в организм в качестве осложнений пришли бактерии и это доказано лабораторными методами исследования. Схему приема таких препаратов нужно выдерживать полностью, чтобы не вызвать намного более тяжелые состояния, устойчивые к лекарствам», — подчеркнула врач.

Ранее, 5 октября, пульмонолог Олег Абакумов в беседе с «Известиями» рассказал, чем отличаются симптомы бактериальной и вирусной инфекции. Он отметил, что не существует таких понятий, как «простудиться» или «простыть», поскольку заболеть от холода невозможно.

До этого, 29 сентября, врач-терапевт Иван Ромасов рассказал о том, какие народные методы лечения ОРВИ имеют доказательную базу и действительно могут помочь. Кроме того, он предостерег от применения антибиотиков. По его словам, эти препараты имеют много побочных эффектов, включая аллергические реакции.