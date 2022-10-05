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Пульмонолог назвал отличия вирусной инфекции от бактериальной

Пульмонолог Абакумов: не существует понятия «простудиться», так как заболеть только от холода невозможно
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Фото: Global Look Press/CandyBox/J.M. Guyon
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Врач терапевт, пульмонолог Олег Абакумов в беседе с «Известиями» 5 октября рассказал, чем отличаются симптомы бактериальной и вирусной инфекции.

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Он отметил, что не существует таких понятий, как «простудиться» или «простыть», поскольку заболеть от холода невозможно.

«Да, холод может ослабить ваш иммунитет и сделать вас уязвимым. И всё же для того чтобы заболеть, одного холода недостаточно. Нужны вирус или бактерия. Вот они, настоящие возбудители болезни. Именно между ними нужно изучать отличия, чтобы в последующем назначить правильную терапию», — подчеркнул специалист.

К числу отличительных черт бактериальной инфекции Абакумов отнес лихорадку, гнойное отделяемое из носа (на поверхности миндалин, с мокротой), отсутствие положительной динамики на 5-7 сутки. Кроме того, такие инфекции характеризуются второй волной заболевания: пациенту становится легче, но позднее симптоматика появляется снова с удвоенной силой.

«У вирусной инфекции симптоматика иная: насморк, заложенность носа, чихание, боль и першение в горле, сухой, «лающий» кашель; конъюнктивит, температура не поднимается выше 38 градусов (это значит, ваша иммунная система борется с инфекцией). Обычно при правильном лечении достаточно 3-5 дней и вы «как огурчик», — рассказал пульмонолог.

При этом намного более ярко выражается грипп — разновидность ОРВИ, которая из-за тяжести протекания рассматривается как отдельное заболевание. Делать вывод об этом диагнозе можно, если человек заболел остро и молниеносно (температура быстро подскочила до 39-40 градусов); ощущает озноб и ломоту в теле; есть головная боль, тошнота и даже рвота, заложенность носа и боль в горле.

Как отметил Абакумов, диагностировать бактериальную и вирусную инфекции можно, например, с помощью общего анализа крови. Для бактериальных заболеваний характерно повышение нейтрофилов и лейкоцитов, при этом лимфоциты будут снижены. Если в организме вирус, число лимфоцитов будет повышено, а вот количество лейкоцитов и нейтрофилов понижено.

В конце сентября врач-терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов рассказал о том, какие народные методы лечения ОРВИ имеют доказательную базу и действительно могут помочь. В их числе полноценный сон, обильное питье и отдых — они помогают бороться с интоксикацией и восстановить силы. Полезным также является куриный бульон, который содержит необходимые вещества для нормальной работы иммунитета.

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