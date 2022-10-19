Врач назвал вредной рекомендацию пропотеть при лечении простуды

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников раскритиковал распространенное мнение о необходимости пропотеть при лечении ОРВИ.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» в среду, 19 октября, специалист объяснил, что дополнительный нагрев тела из-за питья горячего чая и потения под одеялом провоцирует увеличение нагрузки на сердце и сосуды.

«Утепляться можно до ощущения комфорта, если человека лихорадит и ему действительно холодно», — подчеркнул врач.

При ОРВИ противопоказаны банные процедуры и принятие горячих ванн. Тяжельников объяснил, что при повышенной температуре ускоряются обмен веществ, кровообращение, все органы работают в напряжении, поскольку организм борется с инфекцией. Дополнительный нагрев тела только создаст лишнюю «нагрузку на сердце, сосуды, с которой организм может не справиться». Для поддержания гигиены достаточно принимать теплый душ.

Специалист подчеркнул, что единственной гарантированной защитой от гриппа и его осложнений является вакцинация, пишет сайт kp.ru. Прививка снижает риск заражения в период распространения инфекции, а если человек все же заболеет, то болезнь пройдет в легкой форме.

14 октября заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал НСН, кому в первую очередь нужно привиться от гриппа. По его словам, в группы риска входят медики, педагоги, журналисты, работники транспорта и общественного питания.

Также 14 октября врач-терапевт, нефролог «СМ-Клиника» Юлия Кадоркина предостерегла от лечения простуды антибиотиками. По ее словам, антибиотики не действуют на вирусы, находящиеся внутри клетки, а убивают только определенные бактерии, которые входят в спектр его действия. При этом негативно препараты этого вида влияют и на полезные бактерии.

10 октября врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов назвал народные методы лечения, которые могут навредить здоровью. По его словам, при повышенной температуре нельзя делать ингаляции горячим паром и горчичники. Такая ингаляция может вызвать ожог слизистых оболочек и не эффективна. Кроме того, могут появиться проблемы с дыханием из-за нагрева дыхательных путей, от этого усиливается отечность, отмечает телеканал «360».

Горчичники же можно применять только на стадии рассасывания при затяжном бронхите или бактериальной пневмонии.

В феврале Андрей Тяжельников рассказал, как уберечь себя от осложнений после ОРВИ. По его словам, иммунитет после ОРВИ ослаблен, а потому возможны рецидивы и осложнения, переболевший человек также может стать мишенью для коронавируса. Врач посоветовал избегать любых переохлаждений, тщательно соблюдать меры санитарной безопасности, носить маски, сообщает телеканал «Звезда».