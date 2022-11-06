Честь имеют: награда кадетам, фильм о Петре, Леонардо в Абу-Даби

В колонном зале Музея военной формы Российского военно-исторического общества состоялась церемония награждения победителей литературной премии «Честь имею». Продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин заявил о запрете исполнения и блокировке песен группы во всех социальных сетях. В прокат вышел художественно-документальный фильм «Петр I. Последний царь и первый император». Французский Лувр на два года передал в Лувр Абу-Даби полотно Леонардо да Винчи «Иоанн Креститель». В СТИ состоялась долгожданная премьера — худрук театра Сергей Женовач представил свой спектакль «Лабардан-с!» по пьесе Николая Гоголя «Ревизор». «Известия» выбрали самое интересное за неделю в мире искусства.

Ветераны и кадеты

Честь имеют Фото: Фонд содействия развитию военного образования

В колонном зале Музея военной формы Российского военно-исторического общества 2 ноября состоялась церемония награждения победителей первой Всероссийской литературной премии «Честь имею». Согласно уставу, цель премии — поощрение произведений, где показаны любовь к Родине, военная профессия и нравственное становление кадетов, суворовцев и воспитанниц. Были вручены награды в шести номинациях, победителями стали как начинающие, так и уже состоявшиеся литераторы.

В номинации «Путеводная звезда» победил Владлен Анатольевич Гурковский — участник Парада Победы 1945 года, автор книг о кадетах и суворовцах. А в номинации «Мое отечество» лауреатом назван воспитанник Тверского СВУ Степан Пучков.

Вручая награду Степану, гендиректор Фонда военно-патриотического кино Максим Ксензов подчеркнул, что надеется найти в сочинениях молодых авторов основу для сценариев.

— Уверен, что в следующем году мы уже выступим не просто как стратегический партнер, а привнесем что-то от себя и через какое-то время сможем снять кино , — сказал он.

Всего в оргкомитет конкурса поступили заявки от 63 авторов, представивших 74 произведения. Вручать премию «Честь имею» планируется ежегодно.

Неласковый Разин

Честь имеют Фото: ТАСС/Роберт Нетелев

Продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин заявил о запрете исполнения и блокировке песен группы во всех социальных сетях. Опрошенные «Известиям» эксперты индустрии и юристы оценили ситуацию как часть пиар-компании.

— Достаточно вспомнить о том, что востребованные до сих пор произведения создавались и исполнялись довольно большой группой непрофессиональных творческих работников, не числившихся в штате учреждений, еще в СССР, то есть в другом государстве с иной правовой системой , — объяснил главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. — Кроме того, в соответствии с тогдашними обычаями шоу-бизнеса подписанием должных договоров особо не заморачивались, не говоря уж о регистрации товарных знаков.

По словам эксперта, реализацию плана Разина, если тот не ограничится словами, усложняет геополитическая ситуация. Если раньше процедура заявления своих прав в YouTube была несложной и из сервиса можно было убрать записи, то сейчас мало кто может предсказать реакцию менеджеров американской площадки на столь сложный запрос, да еще и поступивший из России, размышляет Евгений Сафронов.

Царь-человек

Честь имеют Фото: Централ Партнершип

В отечественный прокат вышел художественно-документальный фильм «Петр I. Последний царь и первый император». По словам режиссера картины Андрея Кравчука, работая над картиной, он хотел показать царя — человека.

— Фигура Петра Великого сверхинтересна. Он не искал корысти во власти, реализовывал свою мечту, сделал то, что никто ни до него, ни после не смог, — радикально изменил страну. Петр из Московского царства сделал великую державу, империю, с которой все считались. Он был сложной личностью, но, безусловно, он гениален, — заметил режиссер.

Он считает, что историческое кино интересно возможностью заглянуть в прошлое, но при этом увидеть самих себя. Это нечто вроде зеркала, сочетание современного взгляда на жизнь с осмыслением того, откуда мы начинали, с попыткой понять, кто же мы такие.

Размышляя о финансировании кинематографа, Андрей Кравчук отметил, что историческое кино — это дорого, нужен большой бюджет на строительство декораций, костюмы, и чем глубже мы уходим в историю, тем более затратно оно с точки зрения производства. Но сейчас есть компьютерная графика, которая позволяет очень много делать. И города достраивать, и реквизит, и увеличивать количество людей в кадре, резюмировал режиссер.

Иоанн эмиратский

Фото: commons.wikimedia.org

Французский Лувр на два года передал в Лувр Абу-Даби полотно Леонардо да Винчи «Иоанн Креститель». Начиная с 8 ноября шедевр живописи будет выставлен в постоянной экспозиции музея Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и пробудет там два года.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, это событие свидетельствует о больших культурных амбициях ОАЭ.

— Само использование бренда Лувра обошлось в свое время Абу-Даби в круглую сумму. Как видим, готовность спонсировать широкие жесты с тех пор не поубавилась. Сложно сказать, что именно ОАЭ дала Франции за такой, без преувеличений, королевский подарок (кстати, картина эта была в собрании нескольких королей). Но даже если прямой выплаты не было и отношения регулировались иным образом, одна только страховка для такого произведения — астрономическая, — отметил эксперт.

По его словам, работы Леонардо да Винчи крайне редко покидают место пребывания. Для тех немногих музеев, которые ими обладают, это важнейшие экспонаты, к тому же весьма хрупкие.

«Иоанн Креститель» — поздняя работа да Винчи. В образе святого художник изобразил своего ученика и последователя Салаи, наделив выразительным символическим жестом — пальцем, указывающим на небо.

Билет в термы

Фото: Студия театрального искусства

В Студии театрального искусства (СТИ) состоялась долгожданная премьера. Худрук Сергей Женовач представил свой спектакль «Лабардан-с!» по пьесе Николая Гоголя «Ревизор». Постановка сразу же стала одной из самых посещаемых в столице — на ближайшие спектакли все билеты проданы.

Редактор отдела культуры «Известий», доктор искусствоведения Светлана Наборщикова отмечает необычную декорацию спектакля (действие происходит в римских термах) и советует зрителям следить за бассейном.

— Всё самое важное будет происходить в пяти квадратных метрах водного пространства и вокруг него, — рассказала она. — Городничий огорошит известием о приезде ревизора, и напуганные чиновники разом нырнут. Пьяненького Хлестакова в бассейн занесут и вынесут. Освежившись, он зарядит свои небылицы, а в воду полетят и тут же потеряют товарный вид принесенные ему банкноты. В целом складывается банно-взяточно-показушная история, актуальная и для первого Рима, и для третьего. Так что Сергей Женовач, представляя спектакль, не зря говорил о действенном на все времена внутреннем сюжете.