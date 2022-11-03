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Армия Израиля сообщила о перехвате ПВО выпущенной из сектора Газа ракете

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/guoyu
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Система ПВО Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, которая была выпущена из сектора Газа, сообщается 3 ноября в Telegram-канале ведомства.

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«Был выявлен один запуск с территории сектора Газа на территорию Израиля. Система «Железный купол» перехватила его», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день сирены воздушной тревоги сработали в южной части Израиля, в районе, прилегающем к сектору Газа, в Нирим, Эйн ха-Шлоша и Киссуфим.

В начале октября военнослужащие ЦАХАЛ задержали троих подозреваемых в террористических актах на Западном берегу реки Иордан. Рейды проводились в районе населенных пунктов Иудеи и Самарии. Два человека были задержаны в Вифлееме, а еще одного подозреваемого задержали в населенном пункте Аззун.

За последнее время в Израиле неоднократно происходили вооруженные нападения боевиков палестинского сопротивления посредством стрельбы и нанесения ножевых ранений. Ранее 2 октября сообщалось, что неизвестный открыл огонь по автобусу и автомобилю на Западном берегу реки Иордан. В начале сентября взрывное устройство бросили в армейский пост в Израиле. Четыре солдата пострадали.

15 августа, спецпредставитель израильского МИДа Алон Лави заявил «Известиям», что Израиль открыт для переговоров с Палестиной, однако арабская сторона отказывается от диалога.

До этого, с 5 по 8 августа шли бои между «Исламским джихадом» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). За три дня «Исламский джихад» выпустил свыше 1,1 тыс. ракет по Израилю, под огнем оказались не только города юга страны, но также Тель-Авив и Иерусалим.

«Исламский джихад» и Израиль смогли договориться о перемирии, оно вступило в силу в 23:30 в воскресенье, 7 августа. На следующий день на юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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