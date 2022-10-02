Военные Израиля задержали троих подозреваемых в терроре на Западном берегу

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержали троих подозреваемых в террористических актах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает пресс-служба силовиков на официальном сайте 2 октября.

Рейды проводились в районе населенных пунктов Иудеи и Самарии. Два человека были задержаны в Вифлееме, а еще одного подозреваемого задержали в населенном пункте Аззун.

Задержанных передали сотрудникам служб безопасности для дальнейшего расследования.

За последнее время в Израиле неоднократно происходили вооруженные нападения боевиков палестинского сопротивления посредством стрельбы и нанесения ножевых ранений. Ранее 2 октября сообщалось, что неизвестный открыл огонь по автобусу и автомобилю на Западном берегу реки Иордан.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.