Израиль заявил о готовности к политическому диалогу с Палестиной

Израиль открыт для переговоров с Палестиной, но арабская сторона отказывается от диалога. Об этом в интервью «Известиям» заявил в понедельник, 15 августа, спецпредставитель израильского МИДа Алон Лави.

По его словам, еврейское государство хотело бы «развивать экономику Газы», но это невозможно в условиях противостояния и «угроз со стороны террористической организации», каковой Израиль считает палестинский «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация).

«Израиль всегда был открыт для переговоров с палестинцами. Однако, к сожалению, палестинцы отказываются садиться за стол переговоров для возобновления диалога. Поступая так, они препятствуют любым попыткам продвинуться дальше в этом вопросе, любому процессу. Мы хотели бы избежать любого насилия, и Израиль много раз заявлял об этом. Напротив, мы хотели бы развивать экономику Газы. Но это должно быть при условии, что у Израиля будет полная уверенность в безопасности, и поэтому мы совершенно не приемлем угроз израильскому гражданскому населению со стороны террористической организации», — сказал Лави.

Последняя эскалация длилась с 5 по 8 августа, в этот раз бои шли между «Исламским джихадом» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). ХАМАС, который контролирует ситуацию в Газе с 2007 года, не стал вмешиваться в конфликт.

За три дня «Исламский джихад» выпустил свыше 1,1 тыс. ракет по Израилю, под огнем оказались не только города юга страны, но также Тель-Авив и Иерусалим.

С израильской стороны жертв удалось избежать: сообщалось о трех пострадавших от осколков ракет. Между тем в секторе Газа в результате авиаударов ЦАХАЛа погибли 44 человека, еще 350 ранены. Среди погибших — 15 детей.

При посредничестве Египта «Исламский джихад» и Израиль смогли договориться о перемирии, оно вступило в силу в 23:30 в воскресенье, 7 августа.

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