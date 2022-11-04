Звезды нашлись: небесная корова, арабский Ватикан и Саша, которой не надо в Москву

В российском кинотеатральном прокате — фильм-событие Канн шведского режиссера египетского происхождения Тарика Салеха «Заговор в Каире», рассказывающий о легендарной кузнице суннитских имамов в оптике средневекового триллера Умберто Эко. Среди необычных российских премьер — мифопоэтичный неовестерн «Земун» Эдуарда Жолнина, обаятельное семейное кино «Звезды мне укажут путь» Филиппа Абюртина и драматическая комедия «Любовники» Елены Хазановой — мужская версия мстительных «Любовниц» , рекордсменок кассовых сборов 2019 года.

«Заговор в Каире»

Режиссер: Тарик Салех. В ролях: Тауфик Бахром, Фарес Фарес, Мохаммад Бакри

18+

Призер Каннского фестиваля и претендент на «Оскар» — остросюжетный триллер «Заговор в Каире» шведского режиссера египетского происхождения Тарика Салеха — лента событийная.

Это первый серьезный политический триллер, касающийся Ближнего Востока, и в частности Египта, который пытается выявить механику исламского мира. В центре сюжета — герой-простак, герой-табула раса — сын рыбака по имени Адам. Отец хотел, чтобы юноша помогал ему в рыбном промысле, однако тот проявил редкую склонность к премудростям и сдал экзамены в легендарное медресе — каирский Университет аль-Азхар, кузницу кадров имамата, своего рода арабский «Ватикан», определяющий суннитскую политику во всем мире в титрах сразу же оговаривается, что ни один светский правитель никогда не имел власти над аль-Азхаром.

Впрочем, о прилежании и послушании вскоре приходится забыть. Оказавшемуся в эпицентре политической интриги наивному парню требуются совершенно другие компетенции — неслучайно на этот замысел автора «Наемника» вдохновило «Имя розы» Умберто Эко.

Спустя короткое время после приезда Адама умирает верховный имам. В связи с этим созывается Верховный совет мудрецов, который избирает нового верховного имама. В то же время — буквально через дорогу (и это соответствует реальности) в штаб-квартире Службы государственной безопасности созывается свое собрание по данному вопросу. Глава египетских «особистов» сообщает собравшимся: «Верховный имам умер, поэтому теперь наша задача состоит в том, чтобы тот, кто придет ему на смену, разделял наши идеи».

Поскольку у службы нет своего человека внутри Аль-Азхара, выбор сотрудников падает на Адама, тому приходится согласиться — как и любой простой египтянин, сын рыбака приучен уважать и бояться представителей органов с самого детства.

Надо заметить, Тарик Салех не только известен острыми политическими высказываниями на родине, но и внесен в список нежелательных лиц, которые будут немедленно арестованы, если снова окажутся на территории Египта. Это решение власти государства приняли в 2015-м году, за три дня до начала съемок триллера «Случай в отеле "Нил Хилтон"».

«Заговор в Каире» снимали в Турции. Сцены, действие которых происходило в Аль-Азхаре, удалось снять в стамбульской мечети Сулеймание — восхитительном здании XVI века, возведенном архитектором Синаном, один из учеников которого впоследствии отвечал за строительство Голубой мечети. В суннитском исламе запрещено изображать людей, поэтому отделка представляет собой набор геометрических фигур, расположенных практически в математическом порядке. Эти узоры напоминают шахматную доску, на которой идет партия между различными течениями ислама.

«Земун»

Режиссёр: Эдуард Жолнин. В ролях: Евгений Ткачук, Олег Ягодин, Екатерина Шумакова

16+

Отмеченный призом киноведов и критиков на фестивале «Окно в Европу-2021» неовестерн Эдуарда Жолнина — попытка рассказать универсальную мифопоэтическую притчу о «корневой» неустроенности русской жизни, опираясь на систему архетипических паттернов, описанных в «Тысячеликом герое» Джозефа Кэмбелла — мастриде теоретиков кино.

Земун — это небесная корова из инспирированных книг, вроде «Книги Велеса». Она — проматерь всех миров, млечный путь — ее пролитое молоко, месяц — ее рог. По признанию режиссера, этот образ понадобился для обозначения необходимой дистанции, позволяющей, не отрываясь от земли, рассказать универсальную историю Блудного сына в духе кэмбелловского магического путешествия на фронтир.

Освободившийся из мест заключения Егор возвращается в родную деревню, чтобы уговорить младшего брата поскорее продать совместное наследство местному воротиле. Однако чем больше он погружается в происходящее, тем яснее понимает, что и ему, и брату угрожает большая опасность, защищаться придется с оружием в руках. Автор проводит зрителя через условную образность, чтобы, не цепляясь за какую-то конкретную трактовку, он совершил не нарративное, а дискурсивное путешествие в предлагаемые обстоятельства места и времени. Собственно, это было заметно с первых кадров, когда камера, отстраняясь от намеренно малопримечательного героя Евгения Ткачука, показывает его бледно — то в сумерках, то в отражении.

Как рассказывает Эдуард Жолнин, идея создания этой картины появилась в 2015 году, сразу после окончания студии Дмитрия Куповых «Свободное кино» и выхода краткометражки «Труша».

— Наевшись короткометражками, я замыслил первую большую картину. Рассматривал идею экранизировать рассказ Андрея Платонова «Река Потудань». Сам мир Платонова, поэтическая и притчевая основа его персонажей на тот момент меня очень вдохновляли , — вспоминает режиссер.

Однако в какой-то момент изменил задумку, решив сделать что-то свое, самостоятельное и самодостаточное, и написал коротенький рассказ про глухонемого пастуха и понял, который и лег в основу фильма, рассказал автор.

«Любовники»

Режиссер: Елена Хазанова. В ролях: Павел Прилучный, Алексей Золотовицкий, Алёна Бабенко, Максим Виторган, Алина Ланина, Анастасия Уколова, Сергей Епишев Михаил Брашинский, Семен Штейнберг, Нино Нинидзе.

18+

Драмеди «Любовники» — продолжение иронической черной комедии «Любовницы», ставшей одним из лидеров по кассовым сборам 2019 года. Но если женские персонажи Хазановой Ира, Алиса и Маша были полны решимости отомстить всем мужчинам за свои прошлые неудачные привязанности (и делали это изощренно, жестоко и весело), то сердца Саши, Лёши и Паши разбиты, но не настолько, чтобы растерять веру в человечество. Желая начать с чистого листа , ребята идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается коварным планом — друзья решают помогать товарищам по несчастью, изобличая коварных любовниц.

Образы опровергают стереотипные преставления о типичных социальных полюсах обитателей современных мегаполисов. Саша (Павел Прилучный) — журналист глянцевого издания, харизматичный, уверенный в себе, но, конечно же, ошибающийся. Самонадеянность вынуждает его влипать в неприятные ситуации, венцом которых становится семейная драма — от Саши уходит жена. Лёша (Роман Курцын) на первый взгляд кажется не отягощенным интеллектом качком, но и этот образ ломает клише. Качок оказывается фанатом парикмахерского искусства, и с нуля создает салон красоты. Ум, утверждают создатели ленты, не зависит от количества прочитанных книг — Лёша умен по-человечески, его ум природный. Паша (Алексей Золотовицкий) работает врачом-гинекологом. От двух других главных героев он отличается по своей морфологии. Забавный неудачник, он становится мозгом этого трио . У Паши масса комплексов, он очень зажат и болезненно воспринимает то, что о нем говорят другие. Уверенность в себе, которая есть в избытке у Саши и в известной степени у Леши, постепенно придет и к нему, — благодаря той истории, что они переживут вместе.

— Мы, конечно же, понимали, что такой успешный проект, как «Любовницы» требует продолжения, и у меня появилась идея взглянуть на ситуацию с противоположной точки зрения, — рассказывает Елена Хазанова. — Ведь, как известно, даже когда об одном и том же говорят два человека, есть две точки зрения и две правды. Одну и ту же ситуацию люди видят по-разному. Особенно, если это касается отношений между мужчинами и женщинами. И особенно — если о ней рассказывают мужчина и женщина. Так и появилась идея: рассказать похожую историю, но с другой точки зрения — это история о мужчинах, пострадавших от женщин.

«Звезды мне укажут путь»

Режиссер: Филипп Абрютин. В ролях: Иван Соловьев, Елизавета Бугулова, Алёна Чехова

6+

Трогательная и немного наивная музыкальная семейная драма про Александрину, мечтающую о певческой карьере и ее непутевого папу, болтающегося по опустевшим вне сезона курортным набережным с гитарой и усилком на своем раздолбанном фургончике, в котором оборудован еще и кофепойнт, снималась в Севастополе. Впрочем, романтический морфлотовский флер города-героя мало добавил сюжету. Место действия — условный пустующий Крым, описанный скорее у Макса Волошина, чем увековеченный в граните и литаврах. Он — заброшенная ойкумена, соблазняющая, сонная, дарующая надежды, но ставящая крест на амбициях.