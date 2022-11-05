Кольцо власти: МКАД отмечает юбилей
60 лет назад, 5 ноября 1962 года, открылось движение по Московской кольцевой автодороге. Почти четверть века эта 109-километровая трасса являлась границей столицы. За шесть десятилетий она пережила несколько реконструкций и из «дороги смерти» превратилась в одну из самых современных магистралей в России. Какова историческая и современная роль МКАД в транспортной инфраструктуре Москвы, разбирались «Известия».
Прифронтовая трасса
Активное строительство промышленных предприятий в столичном регионе в ходе индустриализации 1930-х годов прошлого века привело к первым автомобильным пробкам на улицах Москвы. Из-за отсутствия объездных дорог значительная часть потока грузов шла транзитом через город. Узкие и кривые московские улицы не могли справиться с наплывом транспорта. Возникла острая необходимость в строительстве трассы в обход Москвы, которая могла бы взять на себя транзитный транспорт.
В соответствии с Генпланом развития столицы в 1937 году началось проектирование кольцевой дороги вокруг города. Проект был готов к началу 1940-х. По воспоминаниям заместителя начальника Главного управления шоссейных дорог НКВД СССР Ивана Засова, 21 июня 1941 года он делал доклад в Московском комитете ВКП(б) о проекте будущей МКАД.
Начавшаяся на следующий день Великая Отечественная война отодвинула строительство дороги на второй план. Однако уже через месяц сложная ситуация на фронтах и нависшая над столицей угроза захвата немецко-фашистскими войсками заставила вспомнить о проекте трассы вокруг города.
Как отмечает в своей книге своей книге «Дорога к победе» Иван Засов, на совещании Генштаба РККА будущий маршал Победы Георгий Жуков заявил: «Не могли кольцевой дорожный объезд вокруг Москвы сделать в мирное время, надо это срочно сделать во время войны и в весьма короткие сроки».
Московская кольцевая автомобильная дорога. Эстакада через Рублевское шоссе
Дорога была построена за несколько месяцев. На работы была стянута практически вся имевшаяся техника, привлекались местные жители.
«Значение окружной Московской кольцевой дороги почувствовалось особенно в октябре 1941 года, когда она стала важным рабочим звеном при обороне Москвы. Рокадная прифронтовая дорога протяженностью 125 км облегчала переброску войск, военной техники с одного фронтового направления на другое, помогала ускорить эвакуацию техники и людей», — вспоминал Засов.
Даешь кольцо!
К проекту создания полноценной гражданской трассы вокруг столицы вернулись только в 1950-х годах. По разным причинам грунтовку военных времен было решено не использовать. Был разработан совершенно новый проект.
Строительство МКАД стартовало в конце 1956 года. Через четыре года был сдан в эксплуатацию первый 48-километровый участок от Ярославского до Симферопольского шоссе. Замкнулось кольцо 5 ноября 1962 года.
До мая 1984 года МКАД являлась границей Москвы. Дорога представляла собой две бетонные полосы в каждую сторону, разделенные между собой четырехметровым газоном. Именно в таком виде трассу можно увидеть в фильме «Берегись автомобиля»: на МКАД проходили съемки сцен погони инспектора ГАИ за Юрием Деточкиным.
По мнению доцента кафедры «Изыскания и проектирование дорог» МАДИ, кандидата технических наук Алексея Косцова, на тот момент МКАД была передовым с технической точки зрения проектом — четырехполосная магистраль с большим количеством пересечений в разных уровнях.
Одной из инноваций для того времени было внедрение на трассе шумовых полос — рифленых бетонных плит по краю проезжей части, которые сигнализировали водителям о выезде на обочину, отметил он.
— Роль МКАД в транспортной системе Москвы огромна. Строительство первой в стране кольцевой автомобильной дороги привело к колоссальной экономии транспортных затрат, удалось увеличить скорость движения транспорта почти в два раза (при передвижении по дорожной сети средняя скорость транзитного транспорта составляла 30–40 км/ч, на МКАД — 60–80 км/ч). Улучшилось качество жизни и экологическая ситуация в городе за счет вывода транзитного транспорта за пределы Москвы, — рассказал «Известиям» Алексей Косцов.
Министр транспортного строительства СССР Евгений Федорович Кожевников разрезает ленту во время церемонии открытия движения на Московской кольцевой автомобильной дороге
Пропускная способность МКАД к моменту ее ввода в эксплуатацию составляла до 70 тыс. автомобилей в день, что обеспечило бесперебойное функционирование дороги вплоть до начала 1990-х годов, подчеркнул эксперт.
Дорога смерти
Активная автомобилизация в конце ХХ столетия привела к резкому увеличению потока транспорта на дорогах. МКАД перестала справляться с возросшей нагрузкой. Свою лепту в возникающие заторы вносили и технические решения, которые на момент создания дороги считали передовыми.
Самый яркий пример — так называемые клеверные развязки, подсмотренные советскими дорожниками у своих американских коллег. Из-за пересечения потоков машин, съезжающих со МКАД и выезжающих на нее, перед развязками начали образовываться многокилометровые заторы.
Автомобильная развязка на въезде в столицу со стороны Минского шоссе, 1984 год
В 1990–1991 годах для увеличения пропускной способности трассы было принято решение добавить по одной полосе в каждом направлении, убрав газон, разделяющий направления движения транспорта. На ситуации с пробками это особо не сказалось: поток по-прежнему тормозили устаревшие «клеверы». Зато на кольцевой магистрали резко увеличилось число тяжелых ДТП, в первую очередь лобовых столкновений.
Ежегодно в таких авариях гибли несколько сотен людей и тысячи получали травмы. За это тогдашняя МКАД получила среди водителей печальное прозвище Дорога смерти.
Осветили и расширили
Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, столичные власти в начале 1990-х нашли средства для масштабной реконструкции МКАД. Главной задачей первого этапа стало снижение аварийности на этой дороге. В 1993–1994 годах на трассе бы установлены бетонный барьер, разделяющий встречные потоки транспорта, и более 11 тыс. мачт освещения. Эти меры позволили избежать наиболее тяжелых, лобовых ДТП.
Однако всё возрастающий поток транспорта по-прежнему сковывал МКАД. В 1995 году начался второй, самый масштабный этап реконструкции магистрали. За четыре года дорога была расширена с трех до пяти полос в каждом направлении. Вместо части морально устаревших «клеверов» появились новые транспортные развязки.
Так, в 1998 году на пересечении в МКАД с Ярославским шоссе была построена первая в России четырехуровневая развязка. В дальнейшем похожие сооружения были возведены на пересечениях МКАД с Ленинградским, Новорижским, Минским шоссе.
Первая в России трехуровневая дорожная развязка на пересечении Ленинградского шоссе и МКАД, 1998 год
В конце 2014 года на пересечении Московской кольцевой с платной трассой М11 «Нева» была построена первая и пока единственная в России пятиуровневая транспортная развязка.
Процесс реконструкции «клеверов» на МКАД продолжается и сейчас. По мнению специалистов, дальнейшее развитие этой дороги в первую очередь связано с модернизацией устаревших развязок и оптимизацией схемы движения.
Как сообщили «Известиям» в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), программа переразметки МКАД продолжается. На самых проблемных и безальтернативных участках дороги за счет сужения обочины добавляется шестая полоса. Дополнительная полоса уже появилась на внешней части кольца перед поворотом на Мытищи, на внутренней стороне МКАД между Строгино и въездом в ТРЦ «Крокус», а также на обеих сторонах дороги между Лермонтовским проспектом и Косинским шоссе.
— В 2023 году планируется аналогичное расширение еще на нескольких участках на востоке и западе МКАД, — рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦОДД.
Проблемы остались
По данным ЦОДД, ежедневно по МКАД проезжает более 1 млн автомобилей. На кольцевой обустроено более 200 съездов. Соблюдение водителями Правил дорожного движения контролируют 267 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Несмотря на реконструкцию самой дороги и развязок на ней, на Московской кольцевой по-прежнему есть участки, где чаще всего возникают затруднения. Среди наиболее загруженных частей трассы в ЦОДД выделяют участки внутренней стороны МКАД от Можайского до Строгинского шоссе, а также от Северо-Восточной хорды до улицы Капотня.
На внешней стороне МКАД заторы чаще всего наблюдаются на отрезке между Профсоюзной улицей и Варшавским шоссе. Наиболее свободными в ЦОДД называют участки внешней и внутренней сторон МКАД от Щелковского до Ярославского шоссе, а также отрезок на внешней части трассы от Рублевского до Можайского шоссе.
В ЦОДД также отметили, что введение пропусков на проезд по МКАД грузовых автомобилей положительно сказалось на пропускной способности этой магистрали.
— Средняя скорость на МКАД увеличилась на 3%, а в пиковые часы на 8%. Загрузка МКАД снизилась на 4%, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
Условие крайней необходимости
Обеспокоенность вызывают так называемые вторичные ДТП, когда в остановившиеся на магистрали из-за поломки или мелкой аварии машины на большой скорости врезаются другие автомобили. По данным столичного ГИБДД, такие происшествия не редкость на МКАД. Поэтому в ЦОДД настоятельно рекомендуют водителям в случае небольшого ДТП без пострадавших, произошедшего на МКАД, съехать к АЗС, в аварийный карман или на прилегающую территорию.
— На скоростной магистрали перемещение автомобиля в безопасное место — это не «покидание места ДТП», а условие крайней необходимости для безопасности всех участников движения. Это поможет сократить число вторичных аварий и снизить заторы из-за помех на дороге, — подчеркнули в пресс-службе ЦОДД.
Установить обстоятельства ДТП, после того как участники происшествия переместят машины в безопасное место, позволят данные с камер видеонаблюдения, установленных на МКАД, отмечают в ведомстве. Эти устройства оборудованы системой подогрева и автоматической очистки линз, что обеспечивает видимость даже в плохую или холодную погоду.
— На МКАД работает более 700 камер видеоаналитики. Они охватывают все 108,9 км этой дороги, — отметили в пресс-службе ЦОДД. Также в случае аварии или неисправности водители могут рассчитывать на помощь сотрудников «Дорожного патруля».
Ежедневно МКАД патрулирует 30 таких экипажей. В их задачу входят содействие участникам аварии в оформлении европротокола и эвакуация поверженных или неисправных автомобилей, оказание первой помощи пострадавшим в ДТП, регулировка движения в сложных ситуациях.