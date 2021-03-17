Фурам на смех: бизнес просит отменить запрет на проезд грузовиков по МКАД

Бизнес предупредил о росте издержек и вероятном повышении стоимости продуктов, лекарств и потребительских товаров из-за ограничения движения фур по МКАД. Крупнейшие объединения предпринимателей готовят обращение в мэрию Москвы с просьбой отменить запрет на передвижение грузовиков весом более 3,5 т по Московской кольцевой автодороге с 5 апреля. Принятые властями столицы правила предусматривают, что такие автомобили смогут ехать лишь по ЦКАД или трассам А-107 и А-108. Ранее ограничение касалось только фур весом от 12 т. В организациях говорят, что ЦКАД не может в полной мере заменить Московскую кольцевую автодорогу. Перемещение по ЦКАД для грузового транспорта будет платным.

Проедут не все

Российские бизнес-ассоциации подготовили обращение в мэрию столицы, в котором они предупреждают власти о рисках повышения цен на продукты и другие товары. «Известия» ознакомились с проектом письма, в ближайшие дни оно должно поступить в московское правительство. Его сформировали в Национальном союзе экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ). В организации «Известиям» оперативно не уточнили, направлено ли письмо в правительство столицы. Документ уже подписали представители Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Союза участников потребительского рынка, Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» , рассказали «Известиям» в организациях. Также документ направили на согласование в Национальную мясную ассоциацию и «Союзмолоко». «Известия» направили запросы в эти объединения.

С 5 апреля в столице будут действовать новые правила движения для транспорта массой более 3,5 т , напомнили авторы письма. Транзитные фуры больше не смогут въезжать в Москву, которая ограничена МКАД. В качестве альтернативы власти предлагают Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД), движение по которой платное, уточняется в письме. Более того, фуры могут проехать по бетонкам А-107 и А-108, уже отмечали столичные чиновники. Транспорт с продукцией, которая обеспечивает город, может получить специальный пропуск на регулярное движение по мегаполису. Пока же любая фура до 12 т перемещается по городу в ночное время с 22:00 до 06:00 без пропуска.

Ранее, 20 февраля, столичные власти ввели ограничения для большегрузов весом более 12 т. Сначала таким машинам запретили въезд на МКАД на два дня. Это случилось после сильных снегопадов и гололедицы в столичном регионе. Такие погодные условия вызвали 10-балльные пробки, буксующие фуры на МКАД парализовали движение: некоторым водителям пришлось ночевать в своих автомобилях. Уже 21 февраля ограничительную меру продлили на год.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры одобрил новые ограничения своим приказом. Эти меры должны сделать движение по МКАД комфортней и безопасней : чаще всего аварии с тяжелыми последствиями возникают при участии большегрузов, ранее пояснял дептранс. С февраля такие правила актуальны для фур массой более 12 т, согласно постановлению правительства города. И на стоимости продуктов эта норма не отразилась, сообщал столичный дептранс.

— Запрет на движение грузовых транспортных средств без пропуска прямо влияет на транзитные перевозки по МКАД, доставку сырья и материалов для промышленного комплекса Москвы и области, а также продовольствия, лекарств и других социально-значимых товаров, — сказано в письме бизнеса в мэрию.

Долго и дорого

В письме сказано, что оформление пропусков может быть сопряжено с серьезными сложностями для компаний. В феврале они возникли у иностранных перевозчиков, когда вступило в силу ограничение для фур весом более 12 т. Зарубежные партнеры не могли оформить разрешение на въезд в город: у них, например, не было квалифицированной электронной подписи, отмечают авторы инициативы. Проблемы с пропуском удалось решить только через 10 дней, указано в письме.

Дорогу бы дали_3 Самый длинный участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км, открытый 11 ноября 2020 года для движения транспорта Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Участники рынка считают, что пока ЦКАД не может стать альтернативой МКАД. Пандемия не позволила транспортно-логистическим компаниям выстроить эффективные маршруты следования по дороге. Ведь изначально бизнес рассматривал ее как дополнение к МКАД. Тем более на ЦКАД до сих пор идут строительные работы и она не оборудована нужным количеством развязок и съездов, что приводит к огромным простоям машин. А расходы на оплату проезда по Центральной кольцевой автодороге составят в среднем около 700 тыс. рублей на одну машину в год, что спровоцирует рост тарифов на грузовые перевозки, указано в письме.

По мнению бизнеса, серьезное изменение логистических маршрутов повысит затраты на осуществление доставки. А это отразится на себестоимости товаров для конечных потребителей Москвы и других регионов , сказано в письме. Деловое сообщество сочло новые правила недопустимыми, создающими существенные риски для бизнеса и в целом для экономики страны. Компании предлагают столичному правительству пересмотреть их в ближайшее время.

Придется заплатить

Стоимость доставки от введения новых правил действительно вырастет, согласен директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев. Обычно товары перевозят в фурах до 10–12 т, теперь же компаниям придется доставлять продукцию в менее габаритном транспорте, чтобы не попасть под новые ограничения, сказал он «Известиям». Эксперт добавил, что себестоимость товаров тоже вырастет, но кто конкретно оплатит это увеличение — пока неясно, ведь покупательская способность снижена. С другой стороны, столичные власти весьма обоснованно вводят новые правила: они позволят разгрузить город, тем самым улучшат экологическую ситуацию, — добавил Игорь Николаев.

Рост стоимости доставки — не единственный риск, с которым столкнется рынок, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. В деловом сообществе опасаются, что власти будут последовательно сокращать количество пропусков в столицу, отметил эксперт. Поэтому в какой-то момент компании будут вынуждены перебираться на менее габаритный транспорт, для того чтобы возить продукты в Москву или через нее , считает Андрей Карпов.

В пресс-службе правительства Москвы не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».