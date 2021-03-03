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Грузоперевозчик оценил ограничение транзита по МКАД грузовиков свыше 12 т

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Ограничение проезда транзитного транспорта по МКАД в определенной степени разгрузит ее, рассказал «Известиям» начальник отдела российского экспедирования логистической компании «Даксер» Алексей Черкашин, в среду, 3 марта.

Ранее, 1 марта, власти Москвы приняли решение сделать постоянным ограничение на транзит по МКАД грузовиков с грузоподъемностью свыше 12 т.

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«Положительный момент, который мы отмечаем, , — теперь транзитный транспорт не будет заезжать на территорию Москвы. Как правило, транзитный транспорт создавал сложности в вечерние часы, когда количество грузовиков на МКАД кратно увеличивалось», — сказал представитель логистической компании.

При этом загруженность МКАД в дневное время, скорее всего, останется на прежнем уровне, поскольку грузовой транспорт, обслуживающий жителей и предприятия столицы, либо имеет пропуска, либо не попадает под данный режим, отметил эксперт.

В то же время у представителей отрасли остался вопрос, как организовывать въезд в город грузовиков из Европы, поскольку они будут идти под международными номерами, а по новым правилам нерезиденты физически не смогут получать пропуска, заключил Черкашин.

Выезжать на МКАД теперь разрешено только грузовикам, предназначенным для обслуживания жителей и предприятий столицы и области. Соответствующий пропуск для проезда бесплатно можно оформить на портале mos.ru.

Крупные грузовики могут воспользоваться ЦКАД и бесплатными трассами А-107 и А-108.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что региональные власти приняли решение о ведении ограничений на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 т после мощного снегопада, обрушившегося на столицу 13 февраля. Тогда большегрузы, застрявшие на МКАД, практически полностью парализовали движение.

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