Ограничение на транзит по МКАД грузовиков более 12 т стало постоянным

Власти Москвы приняли решение сделать постоянным ограничение на транзит по МКАД грузовиков с грузоподъемностью более 12 т. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте в понедельник, 1 марта.

Выезжать на МКАД теперь разрешено только грузовикам, предназначенным для обслуживания жителей и предприятий столицы и области. Соответствующий пропуск для проезда бесплатно можно оформить на портале mos.ru.

Крупные грузовики могут воспользоваться ЦКАД и бесплатными трассами А-107 и А-108.

Градоначальник напомнил, что региональные власти приняли решение о ведении ограничений на движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 т после мощного снегопада, обрушившегося на столицу 13 февраля. Тогда большегрузы, застрявшие на МКАД, практически полностью парализовали движение.

«Некоторые водители грузовиков провели на МКАД до 28 часов, для них были выставлены мобильные точки обогрева. Спасать фуры, оказавшиеся в снежном плену, пришлось всем городским службам. Один только «Дорожный патруль» ЦОДД вытянул больше 1000 застрявших грузовиков», — отметил мэр.

После этого транзитное движение грузовиков было на двое суток перенаправлено с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД, а позже ограничения были продлены до особого распоряжения.

Проблем с доставкой в Москву продуктов и товаров, которые перевозят большегрузы, не наблюдалось, так как ограничения не касаются машин с необходимыми пропусками, подчеркнул мэр.

При этом средняя скорость движения на МКАД увеличилась на 11% и, впервые за последние десятилетия в течение двух последних дней на этой дороге не произошло ни одной аварии с участием грузовиков.

«Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 т себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе», — заключил Собянин.

Как сообщалось в феврале, под действие ограничений не попадают грузовики, транспортирующие дорожно-эксплуатационную и уборочную технику, и автомобили, которые осуществляют перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.