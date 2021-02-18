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Транзит грузовиков через Москву и Подмосковье временно переведут на ЦКАД

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Транзитное движение грузовиков более 12 т на двое суток будет перенаправлено с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД. Об этом в четверг, 18 февраля, пишет пресс-служба Минтранса Московской области.

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«Москва и Подмосковье приняли совместное решение о переключении транзита грузовиков свыше 12 т с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД. Мера сократит транзитные поездки и освободит МКАД и другие важные для жителей Подмосковья и Москвы магистрали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные меры не коснутся грузовиков, которые едут в Москву и Московскую область и имеют действующий пропуск.

Первые ограничения вступят в силу в период с 9:00 20 февраля до 9:00 22 февраля. В этот промежуток времени проезд большегрузов свыше 12 т по МКАД будет запрещен. Также грузовые средства с таким же весом не смогут проехать по региональным дорогам Подмосковья в границах «малой бетонки» А-107.

По действие ограничений не попадают грузовики, транспортирующие дорожно-эксплуатационную и уборочную технику и автомобили, которые осуществляют перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.

С 1 августа 2020 года в Москве заработали новые правила для проезда грузовиков в пределах МКАД. Изменения были направлены на исключение транзита большегрузного транспорта через районы жилой застройки.

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