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Миллион кубометров снега убрали в Москве после метели

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Коммунальные службы Москвы за минувшие сутки убрали с улиц более 1 млн куб. м снега после сильного снегопада. Сейчас к снегоплавильным пунктам выстроилась вереница из грузовиков. Об этом 15 февраля сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Уточняется, что справиться полностью с последствиями мощного снегопада за один день не удалось. Чтобы полностью расчистить улицы столицы, коммунальным службам понадобятся еще несколько дней.

14 февраля в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева уточнили, что для ликвидации последствий затяжного снегопада в Московской области потребуется пять дней.

Отмечается, что прошедший снегопад занимает третье место среди самых сильных февральских снегопадов за последние полвека. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков.

За минувшие сутки работники дорожных и коммунальных служб региона очистили от снега более 38 тыс. км областных дорог, свыше 31,4 млн кв. м пешеходных дорожек и подходов к подъездам. На очистку дорог, дворов, общественных территорий брошено около 6 тыс. единиц спецтехники и 22 тыс. рабочих и дворников.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 13 февраля рассказал, что снежный покров в Москве и Московской области достигает практически рекордных показателей. По его словам, в Немчиновке высота сугробов составила 71 см. С начала снегопада в столице выпало уже свыше 75% месячной нормы осадков.

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