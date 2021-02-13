Синоптики спрогнозировали рекордную высоту сугробов в Москве

Высота снежного покрова в Москве близка к тому, чтобы превзойти рекорд 65-летней давности. Об этом в субботу, 13 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В Москве 56 сантиметров [снега], это самое большое значение с начала нынешней зимы. В последний раз столько снега в Москве было в марте 2013 года. Вполне возможно, что мы побьем рекорд для 13 февраля по высоте снежного покрова в Москве, он составляет 60 сантиметров и был установлен в 1956 году», — цитирует его «РИА Новости».

Синоптик уточнил, что в Немчиновке Московской области высота сугробов уже составила 71 сантиметр.

Кроме того, по словам Леуса, к утру субботы в столице также обновился рекорд по суточному количеству осадков — выпало 15 мм, что на 1,4 мм больше прежнего наивысшего показателя 2019 года.

Ранее, 13 февраля, синоптики рассказали, что в субботу жителей столицы ожидает облачная погода, метель, сильный снег и гололедица. Днем температура воздуха составит от минус 10 до минус 12 градусов. К ночи столбики термометров могут опуститься до 19 градусов.

С начала снегопада в столице выпало уже свыше 75% месячной нормы осадков. По прогнозам метеорологов, полное прекращение снегопада ожидается к вечеру 14 февраля.