Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 февраля

В субботу москвичей ожидает облачная погода, сильный снег, метель, снежные заносы и гололедица. Об этом 13 февраля сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По его оценкам, днем температура воздуха в столице составит от минус 10 до минус 12 градусов. К ночи морозы могут достичь 19 градусов.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление ожидается около 740 мм ртутного столба. В связи с непогодой 13 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье прогнозируют морозы в пределах 9-14 градусов мороза. В ночь на 14 февраля столбики термометров могут опуститься до отметки минус 22 градуса.

С начала снегопада в Москве выпало уже более 65% месячной нормы осадков. Полное прекращение осадков ожидается только к вечеру воскресенья.