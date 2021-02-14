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Власти Подмосковья ликвидируют последствия снегопада за пять дней

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Для ликвидации последствий затяжного снегопада в Московской области потребуется пять дней. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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«Это регламентные сроки уборки дорог после снегопадов. Мы делаем всё возможное, чтобы завершить эти работы в кратчайшие сроки. Но я прошу жителей отнестись с пониманием — был сильнейший снегопад за многие годы, мы заранее мобилизовали все силы и ресурсы, но нам потребуется время, чтобы привести в порядок все дороги и территории», — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Отмечается, что прошедший снегопад занимает третье место среди самых сильных февральских снегопадов за последние полвека. Всего за двое суток в регионе выпало 87% месячной нормы осадков.

За минувшие сутки работники дорожных и коммунальных служб региона очистили от снега более 38 тыс. км областных дорог, свыше 31,4 млн кв. м пешеходных дорожек и подходов к подъездам. На очистку дорог, дворов, общественных территорий брошено около 6 тыс. единиц спецтехники и 22 тыс. рабочих и дворников.

«По просьбам жителей также очищены основные выезды из 50 деревень, чтобы люди имели возможность выехать из своих домов. Сегодня основной упор дорожных служб сделан на уборку муниципальных дорог, маршрутов общественного транспорта, очистку дорог и подходов к автобусным остановкам», — добавил Гержик.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что снежный покров в Москве и Московской области достигает практически рекордных показателей. По его словам, в Немчиновке высота сугробов составила 71 см.

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