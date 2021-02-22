В Москве продлили ограничения для грузовиков более 12 т

Московские власти продлили ограничения на транзит грузовиков с грузоподъемностью более 12 тонн, сообщает 21 февраля столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

«Ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 тонн продляются до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

20-22 февраля движение большегрузов было перенаправлено с дорог Московской области и МКАД на ЦКАД.

В ведомстве напомнили, что в настоящий момент крупные грузовики могут также пользоваться бесплатными трассами А-107 и А-108.

Отмечается, что перевод большегрузов на альтернативные трассы сделало движение в столичном регионе быстрей и безопасней. В частности, на МКАД двое снизилась интенсивность движения большегрузов, на 11% увеличилась скорость движения в целом. Кроме того, впервые за долгое время два дня подряд на МКАД не было аварий с грузовиками, добавили в дептрансе.

Под действие данных ограничений не попадают грузовики, транспортирующие дорожно-эксплуатационную и уборочную технику и автомобили, которые осуществляют перевозку опасных грузов при наличии спецразрешения.