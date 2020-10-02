ГИБДД Москвы назвала самые аварийно опасные трассы. При отборе в ведомстве использовали самый весомый критерий — число погибших в ДТП. На каких магистралях больше всего гибнет людей и почему — разбирались «Известия».

Всего с января по сентябрь в Москве произошло 5536 аварий, в которых погибли 255 человек. Лидером антирейтинга стала Московская кольцевая автодорога (МКАД), рассказал врио начальника УГИБДД по Москве Алексей Диокин.

Остановка смертельно опасна

С января по август на Московской кольцевой автодороге в автомобильных авариях погибли 53 человека. Это всего на шесть человек меньше по сравнению с показателем предыдущего года.

По статистике столичного дептранса, главная причина ДТП на кольцевой — столкновения, на них приходится 61% всех случаев. Далее идут — наезды на стоящие автомобили (20%), наезды на препятствия (13%) и, что удивительно, наезды на пешеходов (4%).

Опасный маршрут: больше всего погибших — на трех столичных трассах_2 Последствия ДТП с участием двух автомобилей на МКАД в районе Каширского шоссе Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Эксперты делают отдельный акцент на авариях, происходящих из-за дорожных работ в левом ряду и остановки на скоростной трассе.

В Москве каждый 10-й погибший в ДТП погиб во время мелких аварий. И большинство из них — на МКАД, отметил в разговоре с «Известиями» руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский.

Опасный маршрут: больше всего погибших — на трех столичных трассах_1 Вид с квадрокоптера на последствия ДТП с участием иномарки и уборочного автомобиля на 98-м км МКАД в районе нацпарка «Лосиный Остров». В результате аварии три человека погибли Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Ранее стало известно, что столичные власти планируют оснастить МКАД аварийными карманами, новой системой навигации и улучшить освещение.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) планирует увеличивать силы дорожного патруля на МКАД, который будет помогать участникам дорожного движения в тесном сотрудничестве с сотрудниками ГИБДД.

Требует реконструкции

«Серебро» досталось Калужскому шоссе. На этой трассе за последние восемь месяцев в авариях погибли 10 человек, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Калужское достигает 47 км в длину. Оно идет почти до Калужской области и состоит из двух участков: реконструированная дорога от МКАД до Троицка и старый участок протяженностью 20 км. На реконструированной дороге за восемь месяцев погибли три человека, где один погибший — пешеход, перебегавший дорогу. На старом участке — семь погибших, что лишний раз говорит о том, что наличие отбойников, широких полос, обочин и хорошего освещения — залог безопасности.

Опасный маршрут: больше всего погибших — на трех столичных трассах_3 Последствия ДТП с участием Audi и «КамАЗа» на 38-м км Калужского шоссе Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

«С Калужским шоссе не надо ничего делать, его нужно просто дальше реконструировать: продлить отбойник, установить искусственное освещение и расширить обочину для аварийной остановки, сделать стоянки для грузовиков. Всё», — поделился своим мнением координатор проекта «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Неразделенный вопрос

Именно отсутствие отбойников делает Кутузовский проспект опасным, считают эксперты. С января по август здесь погибло пять человек, что на три человека меньше, чем в 2019 году.

«Главная причина — встречка. Очень много погибших и раненых. Скорость большая, полосность большая, изменение геометрии. Иногда людей выбрасывает на встречку, и там их уже невозможно остановить. Даже на встречный тротуар выбрасывает машины, и там погибают пешеходы. По-моему, там по 20 человек в год погибает. Раньше было 40. Конечно, нужно решать вопрос с ограждением», — сказал Александр Шумский. По его словам, такую же скорость автомобили развивают и на Звенигородском шоссе. Однако там таких аварий нет, как и погибших.

Опасный маршрут: больше всего погибших — на трех столичных трассах_4 Последствия ДТП с участием пяти транспортных средств на Кутузовском проспекте в районе пересечения с Минской улицей Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

«Где есть разделители, ограждения, тротуары огорожены, там погибших нет», — заключил Шумский.

Опасный маршрут: больше всего погибших — на трех столичных трассах_5 Ликвидация последствий ДТП с участием двух автомобилей на Кутузовском проспекте Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Еще в 2019 году столичным властям поступало предложение от ГИБДД об установке ограждений на Кутузовском. Тогда в Госавтоинспекции объяснили отсутствие отбойников на Кутузовском проспекте так:

«В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий при ДТП ведомство инициировало в органы исполнительной власти Москвы предложения по установке разделительных транспортных ограждений, но решений о выполнении данных мероприятий в адрес управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве до настоящего времени не поступало».

Проверка километрами

Вопрос с Кутузовским тем более важен, что эта магистраль на самом деле может оказаться еще более опасной. Координатор «Синих ведерок» подсчитал, что удельная аварийность Калужского шоссе — один погибший на 5 км дороги. Для сравнения: показатель у Кутузовского проспекта длиной 9 км — два человека на 1 км. Такая же удельная аварийность у МКАД, которая растянулась на 105 км.

Опасный маршрут: больше всего погибших — на трех столичных трассах_6 Устранение последствий ДТП на Кутузовском проспекте Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

Согласно подсчетам Шкуматова, Калужское шоссе в два раза безопаснее, чем МКАД, а его реконструированный участок — в 3,5 раза. Таким образом, на втором месте оказывается Кутузовский проспект.

Бетонный Нью-Джерси

При строительстве новых трасс особое внимание уделено предотвращению выезда на встречную полосу и столкновений со стоящим автомобилем.

Опасный маршрут: больше всего погибших — на трех столичных трассах_7 Автомобиль на трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург Фото: РИА Новости/Алексей Куденко